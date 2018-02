Ranking korupcji. Zobacz, na którym miejscu Polska

Polska zajęła 36. miejsce w najnowszej edycji rankingu Indeks Percepcji Korupcji opublikowanym przez Transparency International. To niespodziewany spadek o siedem pozycji. Polska nadal jest względnie wysoko w rankingu. Jednak niewielka strata punktowa, choć odzwierciedlona sporym spadkiem rankingowym (w ubiegłym roku byliśmy na miejscu 29.) pokazuje, że pomimo wielu działań nakierowanych na walkę korupcją, zjawisko to wciąż jest odczuwane przez Polaków na co dzień - twierdzą eksperci PwC

W tegorocznym rankingu Polska straciła 2 punkty, uzyskując wynik 60 pkt. W konsekwencji nasz kraj spadł w rankingu aż o 7 pozycji, z miejsca 29. na 36. Wynik ten plasuje nas na 18. pozycji wśród krajów europejskich. Za Polską znalazły się nie tylko kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak: Litwa (38.), Łotwa (40.), Czechy (42.), Słowacja (54.) i Węgry (66.), ale i kraje z Europy Zachodniej: Hiszpania (42.), Grecja (59.) czy Włochy (54.). W większości przypadków zanotowały one jednak rankingowe wzrosty albo utrzymały zeszłoroczny poziom. Wyjątek stanowią tu Węgry, które spadły aż o 9 pozycji w porównaniu do zeszłorocznego wyniku. Na niewątpliwą uwagę zasługują Estonia, która z roku na rok konsekwentnie poprawia swój wynik, w bieżącej edycji indeksu osiągając poziom 71 pkt i 21. miejsce w ogólnym zestawieniu (w zeszłym roku było to 70 pkt i miejsce 22.), a także Słowenia, która utrzymując zeszłoroczny wynik (61 pkt.) wyprzedziła Polskę o jedną lokatę.

Wciąż jesteśmy wśród liderów w regionie, ale przed nami wiele pracy, by dorównać standardom antykorupcyjnym na przykład w krajach nordyckich, Nowej Zelandii, czy w Szwajcarii. Niewielka strata punktowa, choć odzwierciedlona sporym spadkiem rankingowym, pokazuje, że korupcja jest odczuwana przez Polaków na co dzień. Osiągnęliśmy już pewien poziom dojrzałości instytucjonalnej oraz zaawansowania rozwiązań wykorzystywanych w prewencji i walce z oszustwami gospodarczymi, co nie oznacza, że nie można zrobić więcej – mówi Marcin Klimczak, partner PwC, lider zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć w Polsce i Ukrainie i krajach bałtyckich.

Po raz kolejny na samej górze zestawienia znalazły się m.in. kraje nordyckie: Dania (2. miejsce – 88 punktów), Finlandia (3. miejsce – 85 punktów), Norwegia (3. miejsce – 85 punktów), Szwecja (6. miejsce – 84 punktów), a także gospodarki z regionu Azja-Pacyfik: Nowa Zelandia (1. miejsce – 89 punktów) i Singapur (6. miejsce – 84 pkt.). Na przeciwległym biegunie – ostatnie lokaty zajęły: Syria, Południowy Sudan i Somalia, zdobywając odpowiednio 14, 12 i 9 punktów.

Musimy mieć świadomość, że Indeks Percepcji Korupcji to bardzo złożone badanie, a wahania punktowe poszczególnych krajów to efekt wielu analiz, uwzględniających różne zmienne – od 2012 roku w pełni porównywalne w ujęciu rok do roku. Badanie agreguje dane z 13 źródeł z 12 różnych instytucji, które wychwytują postrzeganie korupcji w ciągu ostatnich dwóch lat w krajach ujętych w Indeksie. Instytucje te pozyskują informacje od przedsiębiorców i ekspertów krajowych w zakresie korupcji w sektorze publicznym i nie może tu być mowy o przypadkowych wynikach – mówi Angelika Ciastek-Zyska, menedżer w zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć, ekspert PwC ds. antykorupcji.

Najnowsze zestawienie Indeksu Percepcji Korupcji (Corruption Perception Index) to 25. edycja badania międzynarodowej organizacji pozarządowej Transparency International, prezentującego postrzeganie korupcji w 180 państwach z całego świata, w tym w Polsce. Jak wskazują wyniki, ponad 2/3 krajów z tej puli uzyskało mniej niż połowę maksymalnej (100 pkt.) możliwej do zdobycia punktacji. Natomiast średnia liczba punktów w ujęciu globalnym to 43, co autorzy rankingu uznają za poziom poniżej którego korupcję należy postrzegać jako powszechne zjawisko w sektorze publicznym w danym kraju.

W ramach PwC w Polsce działa zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć. Na co dzień doradza on firmom, jak przeciwdziałać nadużyciom oraz wspiera wewnętrzne śledztwa w sektorze prywatnym. Eksperci PwC opracowali też „Poradnik antykorupcyjny dla biznesu”, który jest praktycznym zestawem porad i rekomendacji antykorupcyjnych, do wykorzystania w działalności biznesowej – niezależnie od wielkości firmy, czy branży.

