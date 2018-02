Mamy szansę na korzystny budżet unijny

Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej jeśli chodzi o negocjowanie przyszłego budżetu unijnego; rozumiemy zarówno potrzeby nowego budżetu, nowe zadania, które powinny być częściowo lub całkowicie pokrywane z niego, jak i konieczność podniesienia tego budżetu - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu wziął w piątek udział w nieformalnym szczycie unijnych przywódców w Brukseli, podczas którego politycy poruszali kwestie m.in. budżetu UE po 2020 roku oraz zmian w funkcjonowaniu europejskich instytucji.

„Jesteśmy po 24-godzinach maratonu różnych rozmów, które na dobre rozpoczęły proces negocjacji i uzgodnień w zakresie wieloletnich ram finansowych” - mówił premier.

Jak podkreślił, „Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej, ponieważ rozumiemy zarówno potrzeby nowego budżetu, który będzie obowiązywał po roku 2020„.

„Rozumiemy zarówno te nowe zadania, które powinny być częściowo lub całkowicie pokrywane przez budżet UE, jak i konieczność podniesienia tego budżetu” - dodał szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że Polska jest za zwiększeniem wpływów do budżetu unijnego.

Rozumiemy nowe zadania, które powinny być częściowo pokrywane przez budżet UE, jak również rozumiemy konieczność podniesienia wpływów do tego budżetu. Patrząc na zapatrywania unijnych państw na ten budżet, jesteśmy po środku. Z jednej strony są państwa, które chcą ograniczyć wpływy do budżetu, a z drugiej są te, które widzą bardzo nowych celów do sfinansowania przez budżet unijny. Podzielamy refleksję, że trzeba znaleźć nowe środki na nowe problemy, które się pojawiły, tak jak problem uchodźców, czy wspólna polityka obronna. Podkreślamy, że Polska chce w tej polityce obronnej brać czynny udział —mówił.

Polska broni wspólnej polityki rolnej i polityki spójności; jako kraj, który po II wojnie światowej był po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny, musimy nadrabiać straty —podkreślił premier.

Mamy pełne przekonanie, że musimy znaleźć nowe źródła finansowania. Jesteśmy za podniesieniem składek nawet do 1,2 DNB. —dodał.

Na konferencji prasowej w Brukseli Morawiecki poinformował, że Polska wnioskuje, by od nowego budżetu nie obowiązywały rabaty tak, by były - jak mówił - „bardzo podobne mechanizmy wpłacania środków do budżetu ze strony zarówno płatników netto, jak i beneficjentów netto”.

Drugi obszar to zwiększenie środków własnych, z różnych źródeł. Polska wspiera tzw. digital tax, czyli podatek cyfrowy, podatek od różnego rodzaju przedsiębiorstw, które uzyskują duże korzyści ze sprzedaży swoich produktów w Europie, ale nie płacą należnego podatku albo płacą go w możliwie minimalnym wymiarze. Francja, Niemcy, kilka krajów coraz wyraźniej wskazuje na zasadność takiego podejścia —podkreślił premier.

Wskazujemy również na możliwość skompensowania tego ubytku (w budżecie UE) również przez wpłatę ze strony Wielkiej Brytanii, przynajmniej w jakimś zakresie —dodał Morawiecki.

Podkreślał, że np. Norwegia czy Szwajcaria, które nie są w UE, „w jakimś stopniu partycypują w finansowaniu pewnych programów w ramach umów bilateralnych lub wielostronnych”. Zaznaczył, że on sam uważa, że „za dostęp do jednolitego rynku UE Wielka Brytania w jakimś stopniu powinna partycypować”. —stwierdził.

PAP, sek