Czy Morawiecki „przekabaci” Junckera?

8 marca szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotka się z premierem Polski Mateuszem Morawieckim w Brukseli - poinformowała w piątek PAP rzeczniczka KE Mina Andreewa.

To efekt ustaleń z piątkowego szczytu UE, na którym obaj przywódcy mieli krótko rozmawiać na temat kwestii praworządności i uruchomionego przez KE art. 7 unijnego traktatu.

Do spotkania szefa rządu i przewodniczącego Komisji dojdzie w budynku Berlaymont, czyli głównej siedzibie KE. Wcześniej polscy dyplomaci sugerowali, że chcieliby stworzyć podobną atmosferę jak podczas spotkania szefa MSZ Jacka Czaputowicza i wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, którzy spotkali się na obiedzie w rezydencji stałego przedstawiciela RP przy UE.

Umówiliśmy się z przewodniczącym KE Junckerem na dłuższe spotkanie 8 marca; do tego czasu będzie gotowa „biała księga”, gdzie pokażemy analizę naszego podejścia do uwag i rekomendacji KE — komentował premier Morawiecki na konferencji prasowej.

Pytany przez dziennikarzy, czy spór z Komisją Europejską będzie wygasał, odpowiedział:

To jak dalej będzie przebiegał dialog z Komisją Europejską w dużym stopniu będzie zależeć od reakcji naszą „białą księgę”. Tam jest analiza porównawcza różnych systemów, tam są odpowiedzi na wszelkie uwagi. Ten dialog jest konstruktywny. Jak on się potoczy, to dzisiaj jest za wcześnie o tym mówić.