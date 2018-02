Autobusy turystyczne bezpieczniejsze niż miejskie

Autokary przewożące dzieci na zimowy wypoczynek są w dużo lepszym stanie technicznym, niż autobusy podmiejskie i miejskie; nadal jednak są województwa, gdzie ilość wydanych zakazów dalszej jazdy jest duża - mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Na konferencji prasowej na parkingu pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie Inspektor Transportu Drogowego podsumował tegoroczną akcję kontroli autokarów przewożących dzieci na ferie zimowe „Bezpieczny autokar - ferie 2018”.

Jak poinformował, w ramach akcji skontrolowano 1221 pojazdów, nakładając przy tym 288 mandatów karnych na kierujących (stanowi to 23,6 proc. wszystkich kontroli). Ponadto ze względu na zły stan techniczny zatrzymano 51 dowodów rejestracyjnych (4,2 proc.), a w 21 przypadkach nie dopuszczono pojazdów do dalszej jazdy (1,7 proc.). Wszyscy skontrolowani kierowcy byli trzeźwi.

W porównaniu z ubiegłym rokiem nieznacznie wzrosła liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (na 1177 skontrolowanych autokarów zatrzymano 47 dowodów), ale za to nastąpił wyraźny wzrost wydanych zakazów dalszej jazdy (8) i nakładanych mandatów karnych (153). Najczęściej dowody rejestracyjne były zatrzymywane m.in. za nieszczelny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, usterki układu kierowniczego i zawieszenia.

Generalnie autokary przewożące dzieci na zimowy wypoczynek są w dużo lepszym stanie technicznym, niż autobusy podmiejskie i miejskie. Podczas tegorocznych ferii zatrzymywaliśmy dowód rejestracyjny średnio podczas co 25 kontroli. To jest dużo lepiej w przypadku autokarów, autobusów szkolnych, gimbusów, gdzie dowody rejestracyjne zatrzymujemy podczas co 8 kontroli - powiedział.