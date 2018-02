Posłowie zajmą się potrzebami narciarzy

Zależy nam na rozwoju infrastruktury narciarskiej w Polsce i chcemy przełamywać bariery przeszkadzające w tym właścicielom ośrodków - mówił w sobotę o zadaniach nowego zespołu parlamentarnego ds. rozwoju infrastruktury narciarskiej jego przewodniczący poseł Dariusz Kubiak.

Członkowie powołanego niedawno zespołu spotkali się w sobotę na pierwszym wyjazdowym posiedzeniu, które odbyło się na Górze Kamieńsk.

Mamy zamiar ustalić plan pracy na najbliższe miesiące. Zadaniem tego zespołu ma być przełamywanie barier dla przedsiębiorców z ośrodków narciarskich, które chciałyby się w Polsce rozwijać. Mamy ich w kraju bardzo wiele, jak choćby ten, w którym się właśnie znajdujemy. Chcemy wspomagać ich właścicieli, żebyśmy mieli je takie, jak w innych krajach, do których musimy wyjeżdżać, bo tutaj nam czegoś brakuje - powiedział podczas briefingu prasowego poseł Kubiak (PiS).

Zaznaczył, że w Polsce jest pod tym względem ogromny potencjał. Wskazał, że największe bariery w rozwoju infrastruktury dla narciarzy wynikają m.in. z ograniczeń prawa budowlanego, norm środowiskowych i innych przepisów, które zdaniem Kubiaka w niektórych kwestiach są zbyt rygorystyczne.

Wszyscy słyszeliśmy o grodzeniu tras narciarskich. To się powoli zmienia, a my chcielibyśmy, żeby zmieniało się to zdecydowanie szybciej. Sporty zimowe - narciarstwo, snowboard - mają w Polsce ogromną dynamikę i wydaje się, że ta infrastruktura nie nadąża za tym zainteresowaniem - tłumaczył przewodniczący.