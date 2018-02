1,1 mld zł dla rolników

Już niedługo rolnicy będą mogli skorzystać z preferencyjnych kredytów na zakup środków do produkcji rolnej oraz niżej oprocentowanych pożyczek na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych. Na pomoc mogą liczyć przede wszystkim hodowcy świń.

ASF nie odpuszcza, świnie chorują, producenci tracą. W tej sytuacji rząd przygotował odpowiednie rozporządzenie. Trafiło ono do konsultacji publicznych, które mają potrwać do 27 lutego br.. Zmienia ono rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zakłada przede wszystkim nowe lub rozszerzone formy pomocy dla rolników. Wprowadzane przepisy m.in. dotyczą refundacji wydatków za bioasekurację i za zaniechanie produkcji świń. Pomoc taka będzie dostępna w całym kraju.

Sama bioasekuracja gospodarstw trzody chlewnej zacznie obowiązywać z końcem lutego na terenie całego kraju. Te gospodarstwa, które się nie dostosują, będą zmuszone albo poprawić standardy swojej produkcji albo zakończyć działalność.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, producenci świń będą mogli otrzymać refundację 50 proc. wydatków na zakup materiałów ochronno-dezynfekcyjnych. W przypadku, gdy powiatowy lekarz zakaże dalszej produkcji świń, otrzymają pomoc na wyrównanie utraconych dochodów. Jednak takie wsparcie zostanie udzielane dopiero po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Ta oceni wcześniej, czy jest ono zgodne z zasadami udzielania pomocy na wspólnym rynku.

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w obecnym kształcie, rolnicy będą mogli skorzystać też z kredytów z obniżonym oprocentowaniem do 0,5 proc. w skali roku na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych. Jednak możliwość tę otrzymają tylko ci producenci, którzy w dniu wystąpienia szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych lub połowy liczby zwierząt.

Portal Farmer.pl podaje, że przewidywane jest też uruchomienie preferencyjnych kredytów (oprocentowanych 2 proc. w skali roku) na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. By te pieniądze otrzymać, konieczne będzie udokumentowanie sprzedaży produktów rolnych na kwotę co najmniej 10 tys. zł w roku poprzedzającym rok, w którym składa się wniosek.

Na dodatkowe formy pomocy budżet ma przeznaczyć 1116 mln złotych. ARiMR wypłaci po 372 mln zł rocznie przez trzy kolejne lata - 2018-20. Wsparcie otrzyma m.in. 40 800 producentów świń.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.