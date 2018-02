Wybierasz się do Piły? Zapomnij o pociągu

Autobusy powiozą pasażerów pociągów kursujących na trasie Poznań - Piła w czasie przebudowy jednotorowego odcinka linii prowadzącej ze stolicy Wielkopolski na północ regionu. W 2019 roku podróż z Poznania do Piły ma skrócić się o ok. 40 minut i potrwać ok. 80 minut.

Linia Poznań - Piła na długości 59 km jest linią jednotorową i taki układ zostanie zachowany mimo modernizacji. Wymiana toru na tym odcinku rozpocznie się w marcu i potrwa do września. W ruchu lokalnym wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa, pociągi dalekobieżne pojadą objazdami.

Współfinansowana ze środków unijnych modernizacja linii Poznań - Piła o długości 94 kilometrów kosztować będzie 500 mln zł. Przebudowa rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku; dotąd prace modernizacyjne prowadzone były na odcinku Poznań Główny - Oborniki Wielkopolskie Most o długości 25 km.

Bohdan Ząbek z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe poinformował, że rozpoczynająca się 11 marca modernizacja jednotorowego odcinka linii nr 354 prowadzona będzie w dwóch etapach. Od marca do maja prace zaplanowano między stacją Wargowo a stacją Oborniki Wielkopolskie, a od maja do września - od Obornik do stacji Dziembówko w okolicy Piły.

Rzeczniczka wielkopolskiego oddziału spółki Przewozy Regionalne Justyna Grzesik powiedziała, że każdej doby spółka uruchamia na trasie Poznań - Piła 20 pociągów.

Korzystają z nich tysiące podróżnych dojeżdżających do szkoły i pracy. Aby umożliwić pasażerom przemieszczanie się w czasie zamknięcia jednotorowego odcinka linii kolejowej zostało zaplanowane uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej. Przy stacjach i przystankach objętych modernizacją powstaną specjalne miejsca dla postoju autobusów i zostanie zachowany dostęp do punktów sprzedaży biletów - podała.

W związku z wprowadzeniem komunikacji zastępczej podróż między Poznaniem a Piłą wydłuży się od ok. 25 minut w czasie pierwszego etapu prac, do ok. godziny w trakcie przebudowy odcinka z Obornik do Piły. Justyna Grzesik zapewniła, że liczba kursujących autobusów będzie dostosowana do obecnego natężenia ruchu na trasie - z uwzględnieniem godzin szczytu oraz wzmożonego ruchu pasażerskiego w piątki i niedziele.

W czasie przebudowy inną trasą kursować będą pociągi PKP Intercity kursujące z Poznania w kierunku Słupska.

Składy TLK Gwarek i TLK Malczewski pojadą przez Krzyż i Stargard. Zmiana czasu jazdy będzie niewielka, sięgająca 10-15 minut. Ceny biletów dla tych pociągów pozostaną bez zmian. Zmieniona organizacja ruchu obowiązywać będzie od 11 marca do 8 grudnia - poinformowała Marta Ziemska z biura prasowe PKP Intercity.

Modernizacja 94 kilometrowej linii skróci obecny, ok. dwugodzinny czas przejazdu między Poznaniem a Piłą o ok. 40 minut. Poprawi się też przepustowość linii. Obecnie, w zależności od danego odcinka, prędkość pociągów wynosi od 50 do 100 km/h, a w niektórych miejscach zaledwie 30 km/h. Po zakończeniu inwestycji pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 120 km na godzinę.

Wartość projektu to 500 mln zł, z czego 85 proc. pochodzi z dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

PAP, MS