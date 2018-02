Szef KE widzi w UE całe Bałkany

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział w niedzielę, że w 2025 r. każdy kraj Bałkanów Zachodnich będzie mógł wejść do Unii Europejskiej pod warunkiem spełnienia kryteriów akcesyjnych.

Podczas wizyty w Albanii, w ramach cyklu oficjalnych wizyt w krajach aspirujących do członkostwa w Unii, Juncker zaznaczył, że wszystkie kraje mają równe szanse przystąpienia do tej organizacji, nie tylko te, które obecnie przodują w sondażach.

„W przeciwieństwie do tego, co wszędzie czytamy, ani ja ani Komisja nie stwierdziliśmy, że Serbia i Czarnogóra dołączą do UE w 2025 roku” - powiedział Juncker w Tiranie. „Rok 2025 jest datą otwartą dla wszystkich kandydatów” - dodał.

Serbia i Czarnogóra są postrzegane jako kraje, które mają obecnie największe szanse uzyskania członkostwa Unii. Na razie jednak spełniły tylko kilka wymogów warunkujących jego uzyskanie.

Przewiduje się, że Albania i Macedonia dostaną „zielone światło” rozpoczęcia rozmów akcesyjnych w czerwcu br.

Premier Albanii Edi Rama powiedział, że proces weryfikacji sędziów - warunek konieczny do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych - przyniósł już pierwsze rezultaty. 17 albańskich sędziów, którzy odmówili poddania się procesowi weryfikacji, zostało już usuniętych z organów sprawiedliwości. (PAP)

mkj/ jm/