Za darmo koleją w wolne od handlu niedziele

Wraz z wejściem w życie ustawy ograniczającej handel w niedziele, samorządowy przewoźnik Koleje Śląskie wprowadza Rodzinne Niedziele. W wybrane ustawowe dni wolne od handlu rodzice z dziećmi do 16. roku życia mogą podróżować bezpłatnie

Ustawa ograniczająca handel w niedziele wchodzi w życie 1 marca br. Zakłada, że w tym roku w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 r. będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele, z wyjątkiem siedmiu w roku.

Aby, wraz z wejściem w życie ustawy, zachęcić rodziny z woj. śląskiego do aktywności i podróżowania pociągami, KŚ postanowiły zaoferować bezpłatne przejazdy rodzicom - w każdą pierwszą niedzielę miesiąca wolną od handlu.

Jak wynika z poniedziałkowego komunikatu przewoźnika, promocja skierowana do rodzin rozpocznie się w marcu - wraz z wejściem w życie ustawy. Pierwsza okazja, aby skorzystać z oferty nadarzy się więc 11 marca, a kolejne: 1 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca, 8 lipca, 12 sierpnia, 9 września, 14 października, 11 listopada oraz 9 grudnia.

Z bezpłatnych przejazdów będą mogli korzystać rodzice lub opiekunowie podróżujący z dziećmi do 16. roku życia. Bilety będą musieli posiadać jedynie ich podopieczni - rodzic lub dwójka rodziców pojadą darmo. Promocja obejmie całą sieć KŚ z wyjątkiem odcinka Chałupki - Bohumin, pociągów Ornak na odcinku Żywiec - Zakopane i pociągów specjalnych.

Chcemy, aby rok 2018. upływał w Kolejach Śląskich pod znakiem zdrowia i ekologii. Stąd też nasza propozycja do rodziców, by niedziele wolne od handlu poświęcić na aktywny wypoczynek i wybrać się z dziećmi na wycieczkę - wyjaśnił, cytowany w komunikacie, prezes KŚ Wojciech Dinges.

„To pierwsza z kilku propozycji, jakie przygotowujemy w ramach naszego Eko Roku. Mamy nadzieję, że akcja zachęci nie tylko do rodzinnych wypadów pociągiem, ale również sprawi, że najmłodsze pokolenia poznają i polubią transport kolejowy” - zasygnalizował Dinges.

Przewoźnik przypomina, że Rodzinne Niedziele to już kolejna jego propozycja skierowana do rodzin. Na stałe w ofercie Kolei Śląskich są m.in. oferta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz Bilet Rodzinny, który daje 30 proc. ulgi osobom podróżującym z dziećmi.

Samorządowa spółka prowadzi też szersze działania mające zachęcać do podróży pociągami. Od 2015 r. dzięki współpracy z czeskim państwowym przewoźnikiem kolejowym, niektóre bilety (sieciowy imienny dobowy lub weekendowy) KŚ są honorowane na terenie całego Kraju Morawsko-Śląskiego.

W ub. roku na części tras KŚ możliwy stał się bezpłatny przewóz rowerów. W ostatnich dwóch latach przewoźnik wraz ze Stowarzyszeniem Górnośląskich Kolei Wąskotorowych i Zabytkową Kopalnią Srebra w Tarnowskich Górach (z listy UNESCO) zachęcały do jesiennej oferty „Srebrnego pociągu” - skoordynowanych niedzielnych wycieczek na jednym bilecie.

KŚ wprowadzają takie inicjatywy, by zwiększać atrakcyjność oferty dla pasażerów. Służyć temu ma też wycofanie wszystkich dzierżawionych od spółki Przewozy Regionalne ok. 20 pociągów starego typu EN57. Spółka odbiera już nowe pociągi, które mają je w tym roku całkowicie zastąpić (częściowo nowy tabor jest odbierany z opóźnieniami; na mocy umowy producent zapewnia tabor zastępczy).

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego. Roczny budżet przewoźnika przekracza 200 mln zł. Od 2016 r. obowiązuje wieloletnia umowa woj. śląskiego ze spółką - zakładająca roczną dotację do wykonywanych przez nią przewozów kolejowych w regionie na poziomie do 140 mln zł. W połowie ub. roku zarząd woj. śląskiego zdecydował o aneksowaniu umowy, m.in. wydłużono termin jej obowiązywania z 31 grudnia 2025 r. - do 31 grudnia 2030 r.

