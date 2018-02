Alior Bank kontynuuje rozwój bankowości cyfrowej

W grudniu ubiegłego roku Alior Bank zakończył udostępnianie swojej nowej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej wszystkim klientom. Teraz zgodnie z planem wdrożył kolejne zmiany i rozszerzenia funkcjonalne we wdrożonych systemach

Przede wszystkim wdrożono moduł zarządzania limitami dla kart płatniczych z poziomu aplikacji mobilnej. Odpowiada on na rosnącą skłonność klientów do korzystania z usług bankowych „w każdym miejscu i o każdym czasie”, polegających nie tylko na dokonywaniu przelewów, ale rozszerzoną do pełnej kontroli nad finansami, bezpieczeństwem i uprawnieniami.

Moduł pozwala na parametryzację limitów transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych, również z uwzględnianiem udziału transakcji internetowych i pozostałych realizowanych bez fizycznego przedstawienia karty. Funkcja jest łatwo dostępna dla użytkownika, dla karty debetowej można z niej korzystać w szczegółach karty, a dla karty kredytowej zarówno w jej w szczegółach, jak i w menu kontekstowym dostępnym na karcie produktu na pulpicie.

Ponadto, wprowadzono szereg zmian związanych z łatwością korzystania z serwisów. Alior Bank traktuje rozwój kanałów cyfrowych zarówno jako wprowadzanie funkcjonalności, jak i nieustanny monitoring oczekiwań klientów i zwiększanie wygody systemów w oparciu o doświadczenia użytkowników.

W bankowości internetowej m.in. uzupełniono ekran logowania o wskazówki korzystania z systemu, udostępniono możliwość użycia ukośnika w tytule przelewu, zmieniono szczegóły związane z przelewami walutowymi oraz przelewami z rachunków walutowych, zgodnie z wcześniejszymi założeniami usunięto przelew do ZUS z listy formularzy (od początku roku, dla stopniowego przyzwyczajenia klientów do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa, sekcja „przelewy do ZUS” stanowiła przekierowanie do przelewu krajowego, co wynika ze zmian w sposobie przyjmowania wpłat po stronie ZUS).

Również w aplikacjach mobilnych pojawił się szereg usprawnień, m.in. w zakresie obsługi przelewów własnych, korzystania z usługi BLIK oraz realizacji przelewów przy użyciu szablonów płatności.

Już wkrótce w systemach bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku pojawią się kolejne nowości i udogodnienia.