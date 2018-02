Ryszard Petru przegrał z językiem polskim

Były przewodniczący Nowoczesnej a obecnie twórca własnego planu, czyli Ryszard Petru znowu nie dał rady językowi polskiemu.

„Patriotyzmem jest działanie na rzecz człokostwa Polski w Unii, a na rzecz partii, która chce Polskę z #UE wyprowadzić. #rezolucjaPE „ – napisał Petru.

Petru po pewnym czasie usunął swój wpis, ale wiadomo, że w sieci nic nie ginie. Tutaj zdjęcie ze „złotymi myślami” byłego przewodniczącego Nowoczesnej.

Nawet jeśli uznać, że twórca Planu Petru popełnił literówkę i stąd wzięło się owo „człokostwo”, to nadal sens wpisu jest trudny do odgadnięcia. Wiadomo tylko, że Petru jest gotów zaszkodzić Polsce w każdy sposób, jeśli tylko daje to mu szansę na osiągnięcie jakiejkolwiek władzy. Po notowaniach jego partii widać, że w sposób demokratyczny Ryszard Petru nie jest w stanie wygrać jakichkolwiek wyborów.