Wystąpił z PO i oddaje pieniądze

Były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz poinformował za pośrednictwem Twittera, że udało się mu odnaleźć właścicieli koperty z plikiem banknotów i listą uczniów. Pieniądze już trafiły do uczniów

Jak wcześniej informował wysiadając z samochodu na pl. Teatralnym wdepnął w kopertę z gotówką i listą uczniów. Szczęśliwie udało się znaleźć właścicieli.

Pieniądze wróciły już do uczniów. Więc jednak pójdą na „Kordiana”..) - napisał w kolejnym poście

Jacek Wojciechowski przestał być wiceprezydentem Warszawy, w momencie wybuchu afery reprywatyzacyjnej w Warszawie.

Niedawno wszem i wobec ogłosił, że jest sfrustrowany działaniami Platformy Obywatelskiej i Grzegorza Schetyny w związku z czym składa legitymację partyjną.

Schetyna to jest polityk w stylu cinkciarza spod Peweksu z lat 70. albo takiego faceta, co to gra w trzy kubki - mówił w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydent Warszawy w latach 2006-2016.