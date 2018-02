Kwieciński: Technologia 5G zwiększy polskie PKB

Dzięki technologiom 5G, polskie PKB może się zwiększyć w najbliższych latach o 13-22 proc. - uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński

5G to następna generacja mobilnych technologii telekomunikacyjnych, która umożliwi znaczne przyspieszenie transferu danych, co najmniej do 10 Gb/s i więcej, a także skróci opóźnienia w ich przekazywaniu.

W poniedziałek minister Kwieciński wziął udział w odbywających się w Barcelonie targach technologii mobilnych Mobile World Congress (MWC). Jak zaznaczył minister, spotykają się tam wszyscy najwięksi gracze w branży telekomunikacyjnej i informatycznej.

Bardzo nas cieszy, że w tym roku jest znacznie większa niż dotychczas reprezentacja ze strony polskiej - wskazał szef resortu inwestycji i rozwoju w przesłanym komentarzu.

Poinformował, że w Barcelonie jest stanowisko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 60 polskich firm. Głównym tematem przewodnim imprezy są technologie 5G, dzięki którym, jak się szacuje, Produkt Krajowy Brutto naszego kraju może się zwiększyć w najbliższych latach nawet od 13 do 22 proc. - zaznaczył minister.

PAP, mw