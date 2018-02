Włochy: Paraliż na kolei

Wielogodzinne opóźnienia pociągów to rezultat ataku zimy we Włoszech. Najtrudniejsza sytuacja w ruchu kolejowym panuje w rejonie stolicy. Pociągi dużych prędkości przyjeżdżają do Rzymu z 7-godzinym opóźnieniem. Wiele lokalnych połączeń odwołano

Na największym rzymskim dworcu kolejowym Termini, szczególnie dotkniętym przez skutki paraliżu komunikacyjnego z powodu śnieżyc i oblodzenia, doszło do chaosu. Tłumy pasażerów stoją w kolejkach do kas i informacji. Na stacji tej nie zatrzymuje się wiele pociągów. Ruch przeniesiono na odległy dworzec Tiburtina w innej części miasta.

Odwołane zostały wszystkie połączenia pociągów intercity z i do włoskiej stolicy.

W Rzymie większość śniegu, który napadał w nocy i nad ranem, już stopniała. Do odśnieżania ulic wezwano wojsko.

Utrzymuje się groźba gołoledzi. Znacznie ograniczono kursowanie autobusów. Władze apelują do mieszkańców, by ograniczyli poruszanie się po mieście.

W związku z utrzymującymi się warunkami zimowymi także we wtorek, czyli drugi dzień z rzędu zamknięte będą wszystkie żłobki, przedszkola i szkoły w całym Rzymie - postanowiły władze miasta. Burmistrz Virginia Raggi, przebywająca na konferencji klimatycznej w Meksyku, postanowiła przyspieszyć swój powrót.

