Kluczowa wizyta wiceszefa MSZ w USA

Wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski rozpoczął w poniedziałek wizytę w Waszyngtonie. Kluczowym celem obecnej wizyty wiceszefa polskiej dyplomacji jest ożywienie dialogu z przedstawicielami wpływowej diaspory żydowskiej w USA.

Podczas niespełna trzydniowego pobytu Marek Magierowski, oprócz spotkań z władzami najpoważniejszych organizacji amerykańskich Żydów, spotka się także z przedstawicielami administracji prezydenta Donalda Trumpa oraz ustawodawcami z obu głównych partii reprezentowanych w amerykańskim parlamencie.

Wizyta Marka Magierowskiego w Waszyngtonie była od dawna planowana, jednak - jak poinformowali przedstawiciele ambasady - była kilkakrotnie odkładana, z powodu trudności ze znalezieniem terminów spotkań, które odpowiadałyby obu stronom.

Wiceszef polskiej dyplomacji rozpoczął swoją wizytę w poniedziałek od spotkań z przedstawicielem trzech żydowskich organizacji - tj. Narodowej Koalicji Pomocy Żydom z Euroazji, której początki sięgają lat 60. ubiegłego stulecia, a powstała jako ruch wspomagający tzw. „refusników” - Żydów z Związku Sowieckiego, którym władze na Kremlu odmówiły wydania paszportów w celu emigracji do Izraela, oraz z przedstawicielami dwóch wpływowych organizacji żydowskich, tj. B’nai B’rith, najstarszej organizacji żydowskiej, założonej w roku 1843, w reakcji na pogromy Żydów w carskiej Rosji i powstałego w roku 1936, w Szwajcarii, Światowego Kongresu Żydów (World Jewish Congress) będącego międzynarodową federacją gmin i organizacji żydowskich.

Jak poinformowała Ambasada RP w Waszyngtonie w swoim oficjalnym koncie na Twitterze, celem poniedziałkowego spotkania była „kontynuacja konstruktywnego dialogu dotyczącego relacji polsko-żydowskich oraz polskiej ustawy antydefamacyjnej” (nowelizacji ustawy o IPN - PAP).

W programie kolejnych dwóch dni wizyty Marka Magierowskiego w amerykańskiej stolicy zaplanowane są także spotkania z reprezentantami założonego w roku 1918 Kongresu Żydów Amerykańskich (American Jewish Congress - AJC), Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego (World Jewish Restitution Organization - WJRO), oraz z Sarą J. Bloomfield, dyrektorką Muzeum Holokaustu (US Holocaust Memorial Museum).

Dobrym „zwiastunem” spotkań wiceministra Magierowskiego był opublikowany na łamach poniedziałkowego wydania dziennika The New York Times list otwarty do władz Polski Ronalda S. Laudera, prezesa Światowego Kongresu Żydów (WJC).

List Ronalda S. Laudera został opublikowany w nowojorskim dzienniku pod tytułem „Czas złagodzić retorykę w Polsce”.

W swoim liście Lauder, jeden z spadkobierców imperium kosmetycznego Estee Lauder Companies, w przeszłości m.in. ambasador USA w Austrii, znany m.in. z działalności na rzecz ocalenia żydowskiego dziedzictwa kulturowego w Europie środkowo-wschodniej, zaapelował o podjęcie dialogu między polskimi władzami a przedstawicielami środowisk żydowskich, który doprowadziłby do pojednania „pośród burzy animozji” wywołanej nowelizacją ustawy o IPN.

Polscy dyplomaci akredytowani w Waszyngtonie, po tym, jak w ostatnim tygodniu ukazał się szereg kontrowersyjnych, a nawet napastliwych w stosunku do Polski opinii, z ulgą powitali ten apel wystosowany przez jednego z najbardziej wpływowych przywódców amerykańskich Żydów.

Z zadowoleniem, jako dowód dobrej woli ze strony środowisk żydowskich, w rozmowie z PAP powitał list Laudera wiceprezes PiS Antoni Macierewicz, który w poniedziałek, na zaproszenie mającego siedzibę w Waszyngtonie Katolickiego Uniwersytetu w Ameryce (Catholic University of America), wygłosił wykład poświęcony Sojuszowi Atlantyckiemu.

Wiceminister Marek Magierowski, przed powrotem do Polski, będzie we wtorek rozmawiał z asystentem sekretarza stanu ds. Europy i Euroazji Wessem Mitchellem, najwyższym rangą dyplomatą amerykańskim zajmującym się kształtowaniem polityki Stanów Zjednoczonych wobec naszego regionu oraz z wieloma ustawodawcami, w tym z demokratycznym senatorem Benem Cardinem.

Sen. Ben Cardin, potomek żydowskich uchodźców z carskiej Rosji, był długoletnim przewodniczącym, a obecnie jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, potocznie zwanej Komisją Helsińską, niezależnej agencji rządu USA, powołanej w celu nadzoru realizacji postanowień helsińskich z roku 1975.

Wiceminister Magierowski powróci do Polski w najbliższą środę.

PAP/ as/