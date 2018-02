Macierewicz: Sojusz Polski i USA oparty na wartościach

Antoni Macierewicz, wiceprezes Partii Prawo i Sprawiedliwość, były minister Obrony Narodowej, występując w poniedziałek w auli Katolickiego Uniwersytetu Ameryki (Catholic University of America) podkreślił, że NATO jest sojuszem opartym na systemie wartości chrześcijańskich.

Antoni Macierewicz przedstawiony został przez sędziwego kardynała Thomasa E. McCarricka, emerytowanego arcybiskupa Waszyngtonu, który przed rokiem gościł w Polsce z serią wykładów poświęconych analizie przywództwa i cech wyróżniających męża stanu.

Wykład wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości był zatytułowany „Sojusz Atlantycki i przyszłość Europy: źródła jedności i podziałów”.

Antoni Macierewicz wśród zagrożeń dla jedności Sojuszu, z jednej strony zwrócił uwagę na laicyzację, jak powiedział „kulturę śmierci” na Zachodzie Europy, a z drugiej strony na realistyczne, konkretne zagrożenie militarne jakie dla spójności Zachodu stanowi agresywna polityka Rosji na jej rubieżach np. w stosunku do Gruzji i Ukrainy.

„Dlatego trzeba pokazywać wspólne interesy tych państw, które rzeczywiście są zagrożone: od Korei Południowej, poprzez Izrael, do Polski. Tutaj trzeba widzieć, nasze interesy są wspólne i wspólnie musimy ich bronić” - powiedział polski polityk.

Macierewicz, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z PAP zwrócił uwagę na obłudę głoszonej przez Putina polityki powrotu do „tradycyjnych wartości”. „To jest wszystko iluzja, to jest wszystko udawanie, to nie ma nic wspólnego z prawdą” - powiedział były minister Obrony Narodowej.

„Car Aleksander I także odwoływał się do +tradycyjnych wartości+ obrony prawosławia w celu uzasadnienia swoich imperialnych podbojów. Teraz Putin ogłasza powrót do +tradycyjnych wartości+ wspierając jednocześnie jednego z najbrutalniejszych dyktatorów we współczesnym świecie, jakim jest Baszar el Asad” - powiedział Antoni Macierewicz w rozmowie z PAP w poniedziałek.

Przewodniczący Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem w ramach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego zapowiedział, że wkrótce powróci do Waszyngtonu, ale „dopiero po opublikowaniu raportu, bo będziemy rozmawiać o konkretnych sprawach, a nie tych, które są przedmiotem dochodzenia”. Były minister O.N. występując w programie „Warto rozmawiać” zapowiedział ujawnienie kolejnego raportu 10 kwietnia b.r. w 8. rocznicę tragedii smoleńskiej.

Seria wykładów Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, w ramach której wystąpił polski polityk, została przygotowana przez urodzonego w Szwecji, wybitnego historyka idei i amerykańskiej myśli konserwatywnej prof. Claesa Ryna, szefa Katedry Nauk Politycznych Katolickiego Uniwersytetu Ameryki i zarazem Ośrodka Studiów Przywództwa (Center for Statesmanship Studies).

Prof. Claes Ryn po wykładzie polskiego polityka był moderatorem sesji pytań i odpowiedzi.

Ośrodek Studiów Przywództwa jest związany z nowatorskim „Instytutem Ludzkiej Ekologii”, który powstał z inspiracji papieża Franciszka w „celu kompleksowej analizy istoty ludzkiej w odniesieniu do drugiego człowieka, społeczeństwa, przyrody, wiary i nauki”.

Katolicki Uniwersytet Ameryki (Catholic University of America) jest jedyną szkołą wyższą ufundowaną przez biskupów Kościoła Katolickiego w Ameryce. Powstanie tego uniwersytetu zaaprobował papież Leon XIII w 1887 roku.

PAP/ as/