Tadeusz Zysk zyska Poznań?

Do kwietnia ma się rozstrzygnąć sprawa kandydata PiS na prezydenta Poznania. O prezydencki fotel jako kandydat tego ugrupowania prawdopodobnie będzie się ubiegał wydawca Tadeusz Zysk.

Lokalne struktury partii zapewniają, że mają gotowy program dla Poznania, oraz koncepcję kampanii wyborczej kandydata na prezydenta miasta.

W Poznaniu o reelekcję zamierza się ubiegać urzędujący prezydent Jacek Jaśkowiak (PO). Szef lokalnych struktur PiS, poseł Tadeusz Dziuba powiedział, że Tadeusz Zysk ma „ogromny potencjał wyborczy”, cieszy się w mieście coraz lepszą rozpoznawalnością, za to urzędujący prezydent „będzie miał ogromne problemy z powtórzeniem swojego sukcesu sprzed czterech lat”.

„Nie ukrywam, że liczymy na to, że nasz kandydat nie tylko przejdzie do drugiej tury wyborów, co nam się wydaje dosyć oczywiste, ale że zdobędzie też mandat prezydenta Poznania” - powiedział PAP Dziuba.

Prezes wydawnictwa Zysk i S-ka został rok temu wskazany przez lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości jako potencjalny kandydat na prezydenta Poznania. „Kandydatura tego typu na urząd samorządowy podlega akceptacji ze strony komitetu politycznego PiS. Komitet polityczny w tej sprawie się nie wypowiedział, dla nas to jest oczywiście pewna strata. Spodziewamy się takiego rozstrzygnięcia do kwietnia” - powiedział Dziuba.

W listopadzie ub. roku PiS zapowiadało, że ogłoszenie kandydata na prezydenta Poznania powinno nastąpić na początku 2018 roku. Polityk podkreślił, że przez ostatnie miesiące Tadeusz Zysk znacząco poprawił w Poznaniu swoją rozpoznawalność, co potwierdzają badania opinii publicznej, często też pojawia się w mediach.

„Uważam, że on ma ogromny potencjał wyborczy. To udany przedsiębiorca, który z niczego stworzył jedną z największych firm wydawniczych w Polsce, dość silnie powiązany ze światem kultury w Poznaniu i w Polsce, mąż i ojciec udanej rodziny, człowiek gruntownie wykształcony” - powiedział Dziuba.

Jego zdaniem, na wyborze prezydenta miasta może w tym roku zaważyć „ogromny elektorat negatywny” Jacka Jaśkowiaka.

„Szacuje się go na 40 proc. wyborców. To właśnie pozwala wysnuć prognozę, że prezydent Jaśkowiak będzie miał ogromne problemy z powtórzeniem swojego sukcesu sprzed czterech lat. Otwiera to też dużą szansę przed kandydatami, którzy są w stanie dać nadzieję na stabilność, rozwój Poznania i wypracowanie dobrej marki miasta” - ocenił.

Szef lokalnych struktur PiS poinformował, że gotowy jest pomysł na kampanię wyborczą Tadeusza Zyska. Od około roku przygotowany jest też program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania.

„To nie jest tylko kwestia wskazania kandydata na prezydenta, ale też propozycji merytorycznych dla samorządu; ten program zostanie zaprezentowany razem z oficjalnym ogłoszeniem naszego kandydata” - zapewnił.

Prezes wydawnictwa Zysk i S-ka jest psychologiem i socjologiem; prowadzone przez niego wydawnictwo należy do największych w Polsce. W 2015 roku Zysk bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski z list PiS. Zasiada we władzach poznańskich struktur Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. (PAP)