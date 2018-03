Więcej czasu na zgłoszenia do Technobiznesu!

Konkursy Technologiczna „Gazety Bankowej”, w trakcie których wybieramy Lidera 2017 i Hit 2018, zawsze cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Tak samo jest w tym roku, dlatego też przedłużamy okres składania zgłoszeń do 6 marca.

Konkursy Technologiczne, czyli Technobiznes, mają na celu promowanie innowacyjnych firm i rozwiązań. W konkursie „Lider 2017” redakcja stara się wskazać najlepsze wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech branżach. W konkursie „Hit Roku 2018” postaramy się wybrać najciekawsze rozwiązanie innowacyjne, które będą dostępne na rynku w 2018 r. Tu również chodzi o ofertę dla trzech kategorii. Zgłoszenia przyjmowane są na specjalnych formularzach, które są dostępne na stronach internetowych Gazety Bankowej

O tym, kto zwycięży w poszczególnych kategoriach obu konkursów, zdecyduje znakomite jury. W tym roku udało nam się zaprosić do współpracy grono znakomitości ze świata polityki, finansów i technologii. W skład tegorocznego jury wchodzą”

Minister Jadwiga Emilewicz - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Wiceminister Michał Kurtyka – Ministerstwo Energii

Prof. Maciej Chorowski - dyrektor Narodowego Centrum badań i Rozwoju

Tomasz Pisula – prezes PAIH

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. Alojzy Z. Nowak - dziekan Wydziału Zarządzania UW, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej UW

Dr hab. Andrzej Sobczak - profesor Szkoły Głównej Handlowej i kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH

Prezes Patrycja Sass-Staniszewska - prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

Dr hab. Zbigniew Krysiak - ekspert ekonomiczny, SGH, doradca wiceministra finansów Przypominamy, że konkursy technologiczne „Gazety Bankowej” są dwa. Pierwszy z nich, „Lider 2017” to konkurs, którego celem jest wskazanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które zostały wprowadzone (w całości lub w części, o ile chodzi o zamknięty etap) w 2017 r. Zdecydowaliśmy się zmienić nieco kategorie w stosunku do ubiegłego roku. Wtedy było ich więcej, bo aż pięć, w tym roku wybierać będziemy liderów w trzech kategoriach. To oznacza, że brane pod uwagę będą wdrożenia dokonane przez firmy z sektorów:

1. Bankowość

2. Ubezpieczenia i inne usługi finansowe

3. Przemysł 4.0

O ile pojęcia Bankowość oraz Ubezpieczenia i inne usługi finansowe raczej nie wymagają wyjaśnienia, to pod pojęciem Przemysł 4.0 rozumiemy wszelkie firmy produkcyjne, które wdrażają rozwiązania informatyczne służące do poprawy ich efektywności wytwórczej i sprzedażowej, usprawniające swoje procesy wewnętrzne oraz służące do unowocześnienia produkcji, ewentualnie działające korzystnie na środowisko dzięki oszczędności w wykorzystaniu surowców i energii lub ograniczeniu emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń. Zwracamy uwagę, że w tej kategorii będziemy rozpatrywać wyłącznie zgłoszenia firm zajmujących się produkcją lub przetwórstwem przemysłowym, których ambicją jest innowacyjność i rozwój.

Przypominamy, że w konkursie „Lider” udział biorą firmy, które takich wdrożeń dokonały. Z kolei drugi konkurs, „Hit Roku 2018”, to niejako druga strona konkursu „Lider”. W tym przypadku bowiem wskazujemy rozwiązania, króre będą dostępne w 2018 r. dla uczestników rynku z tych samych trzech branż. W tym wypadku chodzi o propozycje rozwiązań, których celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i instytucji. Zgłoszenia do konkursu „Hit Roku 2018” dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca, a więc firmy, które mają ofertę dla przedsiębiorstw z wymienionych wyżej branż: bankowości, ubezpieczeń i innych usług finansowych oraz Przemysł 4.0. Naszą ambicją jest wskazywanie rozwiązań, dzięki którym instytucja czy firma wdrażająca je w kolejnym roku zostanie „Liderem” „Gazety Bankowej” i liderem rynku.

Przypominamy, że zgłoszenia do obu konkursów przyjmujemy do 6 marca 2018 r. Przypominamy, że zgłoszenia należy składać na specjalnych formularzach, dostępnych tutaj : http://www.gb.pl/techno-biznes-2018-pcompetition-18.html . Przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem, również dostępnym na stronach „Gazety Bankowej”.

Zapraszamy do udziału!