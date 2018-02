Polregio przybyły setki tysięcy klientów

Polregio przewiozło w ubiegłym roku o 384 tys. pasażerów więcej niż w roku 2016. Przewoźnik utrzymał pozycję lidera i obecnie ma najwięcej, bo 26,3 proc. udziałów w rynku pod względem liczby przewożonych pasażerów - poinformowało Polregio w komunikacie.

W ubiegłym roku z usług przewoźnika skorzystało blisko 80 mln podróżnych, czyli ok. 220 tys. dziennie.

„Warto jednak podkreślić, że w roku 2016, w ramach Światowych Dni Młodzieży, przewoźnik przewiózł ok. miliona pasażerów. Oznacza to, że w rzeczywistości liczba pasażerów w roku 2017 (w porównaniu do 2016 r.) zwiększyła się o 1,4 mln” - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Przewozów Regionalnych, Krzysztof Zgorzelski.

Spółka Przewozy Regionalne, do której należy marka Polregio, zaznacza, że ubiegłoroczne wyniki przewozowe to m.in. efekt wymiany taboru, rozwijania kanałów sprzedaży oraz poprawy jakości usług.

W roku 2016 przewoźnik odnotował pierwszy w historii Spółki zysk na poziomie 51,2 mln zł. Spółka na razie nie podaje rezultatów finansowych za rok 2017, ale już na początku lutego tego roku zapowiedziała, że wyniki finansowe osiągnięte w ubiegłym roku nie będą gorsze od tych wypracowanych w roku 2016.

„Za nami wyjątkowo trudne, choć udane dwa lata. Realizujemy, pierwszy w historii spółki, skuteczny plan restrukturyzacji. Przed nami kolejny rok ciężkiej pracy, ale patrzymy na niego z optymizmem, ponieważ dotychczasowe osiągnięcia oraz cel, jaki przed sobą postawiliśmy, sprawią, że - jak głosi hasło Polregio - budujemy dobrą kolej” - powiedział prezes Przewozów Regionalnych.

Każdego dnia w trasy wyjeżdża średnio 1800 pociągów Polregio, które zatrzymują się na ponad 1800 stacjach w miastach, miasteczkach i miejscowościach.

Spółka zapowiada, że realizowany proces restrukturyzacji ma pomóc w zbudowaniu silnej organizacji zdolnej konkurować na trudnym rynku przewozów pasażerskich, a także gotowej na zbliżającą się liberalizację rynku.

Przewozy Regionalne powstały w 2001 r. na bazie Przewozów Pasażerskich PKP. W grudniu 2008 r. zostały wydzielone z Grupy PKP, a udziałowcami spółki zostały samorządy wszystkich województw.

Od 30 września 2015 r. właścicielem większości udziałów (50 proc. i jeden udział) jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Zdecydowana większość usług świadczonych przez spółkę to działalność o charakterze misji publicznej.

PAP, MS