W koszyku piwosza mniej procentów, więcej jakości

Zawirowania prawne, niekorzystna aura, brak dużych wydarzeń sportowych – te wszystkie czynniki sprawiły, że ubiegły rok przyniósł branży piwowarskiej wiele wyzwań. Choć Polacy kupili mniej piwa niż w 2016 r., chętnie sięgali po droższe i bardziej wyszukane jego warianty - informuje Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce

Najszybciej rósł segment piwnych specjalności oraz piw bezalkoholowych. Piwo pozostaje jedną z kluczowych kategorii dla handlu, w szczególności dla małych, tradycyjnych sklepów, które są najważniejszym kanałem jego sprzedaży.

Piwo to w dalszym ciągu największa wartościowo kategoria spożywcza w koszyku zakupów.

Zdaniem Agaty Lorenc Client Director w firmie Nielsen podobnie jak w poprzednich latach, w 2017 r. Polacy najchętniej kupowali je w sklepach do 300 mkw. Za ich pośrednictwem do konsumentów trafiły dwa z trzech sprzedanych piw (64 proc.)

Na każde sto złotych wydanych w małym sklepie do 40 m2, 28 zł przypadło na zakup piwa - dodaje Lorenc z Nielsena. - Na rynku wciąż obowiązuje zasada, że im mniejsza jest powierzchnia placówki handlowej, tym większe jest dla niej znaczenie sprzedaży piwa - podkreśla.

Z danych Nielsena wynika, że w ubiegłym roku rynek piwa odnotował nieznaczny spadek sprzedaży – ilościowo o 2,4 proc., wartościowo o 1,3 proc.

Konsumenci kupili mniej piwa, ale na to, które trafiło do ich koszyków byli skłonni wydać więcej, stąd spadek wartości sprzedaży był mniejszy niż spadek jej wolumenu – wyjaśnia Agata Lorenc.

W 2017 roku najbardziej poszybowała w górę sprzedaż piw bezalkoholowych (22,9 proc.) oraz specjalności (16,9 proc.), co potwierdza, że obserwowane od kilku lat trendy – poszukiwanie różnorodności oraz odwrót od piw mocnych – na dobre zadomowiły się na polskim rynku piwa.

Nowym zjawiskiem jest natomiast wzrost popularności lagerów o obniżonej zawartości alkoholu. W ciągu minionych 12 miesięcy Polacy wydali na nie o 20 mln zł więcej niż w roku 2016.

Od kilku sezonów obserwujemy niesłabnące zainteresowanie konsumentów piwami „lekkimi” oraz bezalkoholowymi. Te drugie nie mają sobie równych, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu – mówi Andrew Highcock, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie. To efekt obserwowanego od pewnego czasu trendu odchodzenia konsumentów od mocnych trunków, co wynika z coraz silniejszego dążenia Polaków do prowadzenia zrównoważonego stylu życia, którego częścią jest umiarkowana konsumpcja alkoholu – dodaje.