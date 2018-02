Prawie wszystkim firmom udało się złożyć JPK na czas

Niemal wszystkie firmy złożyły JPK VAT za styczeń 2018 r. - poinformowało w wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów. Według wstępnych szacunków z obowiązku tego wywiązało się w ustawowym terminie 93-95 proc. firm, złożono 1,7 mln plików JPK_VAT.

Dziękuję przedsiębiorcom za dyscyplinę i złożenie dokumentu w terminie. Od tego roku wszystkie firmy, także mikro, przesyłają JPK_VAT. To bardzo ważny etap reformy systemu podatkowego. Analiza przesłanych plików przyczyni się zarówno do zmniejszenia liczby fizycznych kontroli, zapewnienia uczciwej konkurencji jak i dalszego uszczelnienia w zakresie VAT. Możliwy też będzie stały elektroniczny kontakt administracji z przedsiębiorcami - powiedziała cytowana w komunikacie MF minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Wyjaśniono, że z pierwszych szacunków ministerstwa wynika, iż z obowiązku przesyłania JPK_VAT w terminie wywiązało się 93-95 proc. firm. Część przedsiębiorców korygowała dokument lub ze względu na rozmiar składała ich więcej.

Według wiceministra finansów, zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej Pawła Cybulskiego, polscy przedsiębiorcy poradzili sobie lepiej z tym zadaniem niż np. Czesi, gdzie za pierwszym razem dokumentów nie przesłało ponad 16 proc. firm. Jego zdaniem duże znaczenie miała wielomiesięczna kampania informacyjno-edukacyjna, jaką prowadziły wspólnie Ministerstwo Finansów i KAS.

W kolejnych tygodniach KAS będzie skupiała się głównie na edukacji w zakresie JPK. Będziemy pomagać i wyjaśniać. Na razie kary będą ostatecznością - zapewnił Cybulski.

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go co miesiąc wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, który ułatwia i standaryzuje przetwarzanie danych.

Informacje na temat JPK_VAT są dostępne na stronie internetowej www.jpk.mf.gov.pl. Znajdują się tam m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aktualności oraz bezpłatne narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT. Pliki za luty 2018 r. przedsiębiorcy powinni złożyć pomiędzy 1 a 26 marca br. (podobnie jak w lutym, 25. dzień marca przypada w niedzielę).

