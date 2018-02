PARP wesprze rozwój małych i średnich firm

Zespół Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przygotował nową koncepcję funkcjonowania PARP. Agencja ma nie być jedynie dystrybutorem środków europejskich, ale także realnym centrum kompetencji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) - oceniła we wtorek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz

Jak powiedziała minister, rząd zdaje sobie sprawę z tego, że MŚP to niemal 2 miliony podmiotów zatrudniających 2/3 pracujących w Polsce. Odpowiadają one za niemal 70 proc. wypracowanego PKB. Minister zaznaczyła, że rząd chciałby, aby z jednej strony mniejsze firmy rosły, a z drugiej, aby stawały się coraz bardziej innowacyjne i nowoczesne, przygotowywały usługi i towary zaspokajające najbardziej wysublimowane potrzeby klientów.

Chcielibyśmy zatem, aby PARP była z jednej strony wsparciem dla MŚP, pomagając im w rozwijaniu kompetencji, tych nowych. Nie wiemy jakie to będą kompetencje, świat zmienia się bardzo szybko. PARP stawia sobie dziś jasny cel, że chciałaby tym małym i średnim polskim przedsiębiorstwom bardzo szybko pomóc dostosować się do tych zmieniających się ram prowadzenia działalności gospodarczej - mówiła Emilewicz we wtorek podczas konferencji dot. uruchomienia przez PARP Centrum Rozwoju MŚP.

Zwróciła uwagę, że ze wszystkich badań firm prowadzonych w Polsce wynika, że jednym z kłopotów i barier rozwojowych jest nieumiejętność współpracy.

Nie potrafimy ze sobą współpracować, nie potrafimy się dzielić tym, co mamy, nie widzimy możliwości budowania większej wartości na tym, że będziemy współpracować z naszymi kooperantami, czy też z konkurencją. Mamy nadzieję, że PARP, która dziś jest dysponentem ogromnego quantum wiedzy na temat polskich MŚP (…) będzie również tym miejscem, gdzie takie dobre więzi współpracy rzeczywiście będą powstawać” - powiedziała szefowa MPiT.

Jej zdaniem cel jest bardzo ambitny, bowiem w Polsce jest kilkanaście różnych instytucji wspierających przedsiębiorców na różnych frontach: na poziomie eksportu, wsparcia kapitałowego, czy rozwoju kadr. Przez wiele lat działały one jak samotne wyspy, nie budując między sobą mostów.

Dzisiaj, kiedy mówimy o Grupie PFR, czyli zespole instytucji bankowych, kredytowych inwestycyjnych i doradczych, powstaje taka dobra linia, która pozwoli przedsiębiorcy znaleźć wsparcie takie, jakiego realnie potrzebuje - podkreśliła minister.

Przypomniała, że Konstytucja dla Biznesu zakłada powołanie jeszcze w tym roku Rzecznika Praw Przedsiębiorców.

PARP będzie pierwszym punktem kontaktowym, pierwszym punktem wsparcia dla Rzecznika Prawa Przedsiębiorców - zaznaczyła.

Obecny na konferencji wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (w grupie PFR jest PARP) Marcin Piasecki zwrócił uwagę na nowe logo agencji, spójne z logotypem grupy PFR. Ocenił, że to zmiana symboliczna, ale pokazuje, że PARP chce być dynamiczna i odważna.

Naszą ambicją w grupie PFR jest to, żebyśmy dla każdej z naszych grup docelowych byli w stanie stworzyć ofertę, która będzie pełna, wyczerpująca i komplementarna - powiedział wiceprezes PFR.

Wyjaśnił, że chodzi o to, aby z punktu widzenia przedsiębiorców nie było ważne, która z instytucji znajdujących się w grupie PFR dostarcza dany instrument. Piasecki zaznaczył, że w grupie PFR takich instrumentów jest dużo, pocieszające jest to, że będą one oferowane pod wspólnym logiem.

Mam nadzieję, że dobre doświadczenia młodych firm z PARP-em pod nowym logiem spowodują, że współpraca i nasze inwestycje w te firmy będzie czymś naturalnym i prostym w przyszłości - dodał Piasecki.

Prezes PARP Patrycja Klarecka zwróciła uwagę na konieczność uzupełnienia przez agencję działalności podstawowej polegającej na udzielaniu firmom finansowania. Zaznaczyła, że z bieżącej pracy z przedsiębiorcami wynika, iż oczekują oni także wiedzy, kontaktów, doradztwa, czyli tego wszystkiego, czego potrzebują, żeby się rozwinąć, by być bardziej innowacyjnymi, odznaczać się większą od przeciętnej dochodowością, czy efektywnością działania. Do tego potrzebują dodatkowego impulsu - powiedziała prezes PARP.

Zgodnie z przekazanymi przez nią informacjami agencja podpisała już 1900 umów na łączną kwotę ponad 6 mld zł.

To jest naprawdę duża inwestycja w firmy i duża inwestycja w gospodarkę. W tym roku planujemy podpisać dodatkowo 1000 umów na 3 mld zł. Więc skala naszej podstawowej działalności jest naprawdę duża” - mówiła.

Klarecka wyjaśniła, że Centrum Rozwoju MŚP będzie marką, pod którą skupią się wszystkie działania agencji związane z miękkim wsparciem dla przedsiębiorców. Podsumowała ponadto dotychczasowe działania PARP w obecnej perspektywie finansowej.

Liczymy na to, że PARP pomoże przedsiębiorcom współpracować ze sobą, brak umiejętności współpracy jest bowiem jedną z naszych barier rozwojowych - mówiła minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. - W ten sposób ta nowa propozycja wpisuje się właśnie w sposób strategicznego myślenia o małych i średnich przedsiębiorstwach. Ich obecność została podkreślona wiele razy w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przez premiera Morawieckiego - wyjaśniła.

PAP, mw