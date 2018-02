Platforma z Pomorza boi się fuzji Orlenu i Lotosu

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zapowiedział, że wraz z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem skierują list protestacyjny do premiera ws. zapowiedzianego połączenia Orlenu i Lotosu

PKN Orlen poinformował we wtorek w komunikacie, że PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz na swoim profilu na portalu społecznościowym we wtorek zapowiedział, że wraz z marszałkiem województwa Mieczysławem Strukiem skierują list protestacyjny do premiera Mateusza Morawieckiego ws. zapowiedzianego połączenia Orlenu i Lotosu.

Nie możemy dopuścić do marginalizacji znaczenia roli naszego miasta i regionu w Polsce - napisał Adamowicz. Nie możemy pozwolić, żeby największa pomorska firma została sprowadzona do roli zakładu produkcyjnego i podwykonawcy, by decyzje ważne dla naszego regionu zapadały poza Pomorzem - napisał prezydent Gdańska.