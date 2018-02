Przemysł kolejowy wraca do dobre tory

Należąca do ARP S.A. H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych podpisała umowę z PKP Intercity na wyprodukowanie 55 wagonów. Wartość kontraktu to prawie 500 mln zł. To obecnie największe zamówienie w portfelu Cegielskiego. W konferencji podsumowującej efekty restrukturyzacji spółki udział wzięli m.in. Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki i Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

Nowe zamówienia są efektem optymalizacji kosztów w spółce i konsekwentnej realizacji planu restrukturyzacji rozwojowej. Agencja Rozwoju Przemysłu, zgodnie z przyjętymi założeniami o modernizacji i wsparciu polskich championów spełnia zadania przewidziane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W trakcie wizyty w fabryce Cegielskiego miałem okazję zapoznać się z dorobkiem polskiej myśli technologicznej i nie mam wątpliwości, że może ona konkurować z najlepszymi rozwiązaniami na świecie. Jestem przekonany, że z tego zakładu wyjdzie kolejny impuls rozwoju przemysłowego – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Całkowita wartość zamówienia dla Cegielskiego to 473,5 mln zł brutto przeznaczonych na 55 nowych wagonów. PKP Intercity może skorzystać również z prawa opcji na dodatkowe 26 wagonów. Wówczas wartość kontraktu wyniesie ponad 697 mln zł brutto. Na rozwój przemysłu kolejowego przewidziano fundusze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 8,5 mld euro. Przemysł kolejowy jest także priorytetem Ministerstwa Infrastruktury, które w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku na modernizację linii kolejowych planuje przeznaczyć środki w wysokości ponad 67 mld zł.

Polacy coraz chętniej podróżują pociągami. Duży wpływ ma na to coraz nowocześniejszy tabor, z którego korzystają podróżni. Ten kontrakt to kolejny krok do realizacji celu, jakim jest zapewnienie Polakom możliwości podróżowania komfortowymi, nowoczesnymi pociągami – powiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Portfel zamówień Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski wynosi obecnie ponad miliard zł brutto. W zeszłym roku spółka oddała do eksploatacji 20 zmodernizowanych Feniksów, które obecnie jeżdżą w barwach POLREGIO.

W ciągu dwóch lat, dzięki skutecznej restrukturyzacji rozwojowej, udało się nam wyprowadzić firmę na właściwe tory. Jeszcze trzy lata temu spółce groziła upadłość, a jej portfel zamówień wynosił niecałe 100 mln zł. Dzisiaj H. Cegielski, dzięki konkurencyjnej ofercie staje się ważnym graczem na rynku. Potwierdzeniem jest kolejny kontrakt realizowany dla PKP Intercity, który nie tylko przyczyni się do stabilizacji finansowej spółki, ale również pozwoli na zwiększenie zatrudnienia – mówi Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że 2017 roku był rekordowy w przewozach pasażerskich. Blisko 304 mln przewiezionych pasażerów to wynik najlepszy od 15 lat. Pasażerowie coraz częściej doceniają komfort, szybkość i bezpieczeństwo, które zapewniają podróże pociągami.

Podpisana z FPS umowa to kolejny etap realizacji naszej strategii taborowej. Odpowiadamy na zróżnicowane potrzeby naszych pasażerów, którzy wybierają pociąg jadąc do rodziny, na wakacje, czy do pracy. Stąd tak różne typy zamówionych wagonów. W ten sposób zachęcamy do wybierania kolei, jako najwygodniejszego sposobu podróżowania – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Nowoczesny design, ergonomiczne fotele, klimatyzacja, bezprzewodowy internet, łatwy dostęp do gniazd elektrycznych – tym będą charakteryzować się nowe wagony PKP Intercity. Będą one dostosowane do potrzeb różnych grup pasażerów - przewoźnik kupi 5 wagonów przedziałowych pierwszej klasy, 18 wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy, 18 wagonów przedziałowych drugiej klasy, 7 wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery oraz 7 wagonów przedziałowych drugiej klasy, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych.

Po zakończonej z sukcesem modernizacji 22 wagonów dla PKP Intercity z pozytywną energią podpisujemy kolejny kontrakt z narodowym przewoźnikiem, tym razem na dostawę nowych wagonów. Produkcja pojazdów zgodnych z TSI pozwoli naszej Spółce udowodnić, że jesteśmy gotowi dostarczać nowoczesne produkty wysokiej klasy spełniające najnowsze wymogi w zakresie bezpieczeństwa i komfortu – mówi Hubert Stępniewicz, prezes H. Cegielski - Fabryki Pojazdów Szynowych.

Z nowych wagonów podróżni będą mogli korzystać w pociągach Express InterCity (EIC) na trasach: Warszawa – Kraków, Zakopane – Gdynia, Kołobrzeg/Gdynia – Bielsko-Biała, Kołobrzeg/Gdynia – Warszawa. Umowa z FPS H. Cegielski to kolejny etap realizacji zaktualizowanej strategii taborowej PKP Intercity na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 r. Modernizując i kupując nowe pociągi, przewoźnik zainwestuje 7 mld zł w komfort pasażerów. To największy program inwestycyjny w historii spółki.

H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych to nie jedyna firma, która dzięki zaangażowaniu ARP stanęła na nogi. URSUS, Wuzetem i Przewozy Regionalne to inne przykłady udanych procesów restrukturyzacyjnych. PR, działające obecnie pod marką POLREGIO dzięki skutecznie prowadzonej restrukturyzacji kolejny rok w swojej historii zakończyły dodatnim wynikiem finansowym. Z kolei spółka Wuzetem, która jeszcze kilka lat temu była na skraju upadłości, dzięki sprawnemu zarządzaniu obecnie może się pochwalić znakomitym bilansem i stabilną pozycją na rynku. Podobną drogę przeszedł również URSUS, który dzięki udzielonej przez ARP pożyczce stał się nie tylko liderem w segmencie ciągników i maszyn rolniczych, ale inwestuje także w innowacyjne branże takie jak elektromobilność.