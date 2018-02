Konkurencja na rynku szybkich pożyczek online powoduje, że coraz więcej firm pozabankowych decyduje się na udzielanie pierwszej pożyczki za darmo. Darmowa pierwsza pożyczka przez internet to propozycja skierowana do nowych klientów, którzy mogą skorzystać z nieoprocentowanej gotówki na dowolny cel. Jedyny warunek jaki należy spełnić sięgając po promocyjną chwilówkę za 0 złotych jest to, aby darmową pożyczkę spłacić w terminie

Pierwsza pożyczka za darmo – jak to działa?

Pierwsza pożyczka za darmo to całkowicie uczciwa i transparentna propozycja firm udzielających szybkich pożyczek gotówkowych przez internet. Każdy nowy klient rozpoczynający dopiero korzystanie z internetowych chwilówek ma okazję ma okazję zaciągnąć nieoprocentowaną pożyczkę z RRSO wynoszącym 0%. Pierwsza pożyczka w www.viasms.pl pozbawiona jest wszelkich opłat, co oznacza, że klient który terminowo spłaci pożyczone środki finansowe zwróci dokładnie tyle, ile pożyczył. Maksymalna wysokość promocyjnej pożyczki online może wynieść nawet 1500 złotych, a czas na jaki udzielana jest gotówka bez opłat to 30 dni. Darmowa pożyczka jest dostępna na dowód, a środki finansowe są wypłacane praktycznie od ręki w ciągu 15 minut.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać pierwszą pożyczkę za darmo?

Żeby otrzymać pierwszą pożyczkę za darmo należy wypełnić prosty formularz pożyczkowy dostępny na stronie internetowej należącej do instytucji pożyczkowej. Do otrzymania darmowej pożyczki wymagane jest posiadanie dowodu osobistego oraz uzupełnienie wniosku pożyczkowego w oparciu o wiarygodne dane. Dane zawarte w wysłanym formularzu należy dodatkowo zweryfikować za pomocą symbolicznego przelewu w wysokości 1 grosza wykonywanego z konta osobistego należącego do pożyczkobiorcy. Cała procedura jest szybka i zajmuje kilku minut.

Firmy pożyczkowe udzielające chwilówek za darmo nie wymagają żadnych zaświadczeń w postaci dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanych dochodów czy rodzaj umowy w oparciu o którą jesteśmy zatrudnieni. Darmowe pożyczki udzielane są bez formalności jedynie na oświadczenie pożyczkobiorcy, że posiada dochody umożliwiające mu spłatę zaciągniętego zobowiązania. Oznacza to, że o pożyczkę pozabankową mogą strać się również osoby posiadające niższe bądź nieregularne dochody, którym bank odmówił udzielenia kredytu.

Czy darmową pożyczkę otrzyma każdy?

Darmowa pożyczka przeznaczona jest dla każdego nowego klienta, który wykaże się zdolności do spłaty otrzymanych w ten sposób środków finansowych oraz względnie dobra historią kredytową. Instytucje pożyczkowe udzielają finansowania w oparciu o zdecydowanie łatwiejsze do spełnienia kryteria niż banki, które dużo wnikliwiej analizują ocenę zdolności kredytowej konsumentów starających się o uzyskanie kredytu gotówkowego. Pożyczki pozabankowe za 0 złotych mogą otrzymać osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie) lub czerpiące dochody z innych źródeł (stypendia, alimenty, renty i emerytury). Czynnikiem mogącym mieć kluczowe znaczenie przy decyzji o udzielaniu pierwszej pożyczki za darmo może być to, w jaki sposób potencjalny pożyczkobiorca regulował do tej pory zaciągane zobowiązania finansowe. Osoby mające problem z obsługą zadłużenia lub figurujące jako dłużnicy w bazach BIK, BIG czy KRD mogą nie otrzymać darmowej chwilówki ze względu na zbyt duże ryzyko własne instytucji pożyczkowej.

Dlaczego firmy pożyczkowe udzielają darmowych pożyczek?

Darmowe pożyczki są doskonałym sposobem przyciągania nowych klientów szukających niewielkiej pożyczki gotówkowej dostępnej w ciągu 15 minut. Propozycja szybkiej chwilówki bez odsetek zwiększa zainteresowanie ofertą pożyczkową sektora pozabankowego, a także zachęca sceptycznie nastawionych pożyczkobiorców do przekonania się w praktyce jak działają internetowe pożyczki. Mimo, że darmowa pożyczka nie generuje żadnego zysku biznesowego dla firmy pożyczkowej, ponieważ udzielana jest bez jakichkolwiek opłat to jednak pozwala skutecznie poszerzyć bazę obsługiwanych przez nią klientów. Chętnych do skorzystania z pożyczki na 0% nie brakuje, a wielu tych, którzy przetestują pożyczkę pozabankową i uświadomią sobie wszystkie korzyści z nią związaną sięgną po kolejną chwilówkę w przyszłości. Tym bardziej, że dla stałych klientów regularnie korzystających z pożyczek online firmy pożyczkowe przewidziały możliwość zaciągnięcia jednorazowej pożyczki w wysokości wynoszącej nawet 4000 złotych. Trzeba zaznaczyć, że każda kolejna chwilówka będzie już udzielona na warunkach komercyjnych, co pozwoli instytucji pożyczkowej na odłożenie swojego zysku w czasie.

Czy warto skorzystać z darmowej pożyczki?

Z darmowej pożyczki warto skorzystać w sytuacji, kiedy zabrakło nam pieniędzy na sfinansowanie naszych potrzeb i pilnie potrzebujemy zdobyć niezbędną gotówkę. Pożyczka za darmo w instytucji pozabankowej pozwoli nam pożyczyć pieniądze łatwo i szybko, a także równie bezpiecznie zwrócić je po otrzymaniu najbliżej wypłaty.

Pożyczki za darmo – pierwsza pożyczka za 0 złotych polecana jest każdemu, kto zdoła spłacić ją w terminie wykorzystując tym samym w pełni potencjał darmowej chwilówki. Należy pamiętać, że konsekwencjami w przypadku braku spłaty pożyczki na czas będą odsetki karne naliczone zgodnie z regulaminem pierwszej chwilówki. Dodatkowo w sytuacji problemów w terminowej spłacie możemy zostać zgłoszeni przez pożyczkodawcę do baz dłużników z których korzystają wszystkie instytucje finansowe udzielające kredytowania. Figurowanie na tego typu czarnych listach może nam utrudnić w przyszłości otrzymanie finansowania lub udzielona nam pożyczkowa może zostać na dużo gorszych warunkach. Współpraca z osobami zgłoszonymi jako dłużnicy, którzy mieli wcześniej problem z obsługą zaciągniętych zobowiązań oznacza dla instytucji pożyczkowej podwyższone ryzyko i dlatego może ona odmówić niewiarygodnemu pożyczkobiorcy udzielania finansowania.