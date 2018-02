PAIH wesprze ekspansję MŚP poza UE

PAIH uruchomi program wsparcia ekspansji MŚP na rynki poza UE w II kwartale

Polska Agencja Inwestycji i Handlu rozpoczyna realizację 6-letniego projektu zindywidualizowanego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w umiędzynarodowieniu ich innowacyjnej oferty na rynkach pozaunijnych pod nazwą Polskie Mosty Technologiczne (PMT), poinformował wiceprezes PAIH Krzysztof Senger. Pierwsza runda przyjmowania wniosków ruszy w II kwartale 2018 r.

Głównym PMT celem to nie tylko ekspansja zagraniczna, ale także pomoc tym firmom, które opierają swoje produkty czy usługi na innowacyjnych rozwiązaniach. Chodzi o wsparcie ekspansji na rynki, na których Polska nie jest obecna i firmy nie mały żadnego wsparcia systemowego. Jest to 20 rynków, są to dynamiczne rynki (w tym kraje NAFTA, EMEA, RPA, Kenia itd ) - powiedział Senger podczas konferencji prasowej.