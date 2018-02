Kryptowaluty: pułapka czy nadzieja?

Czy technologia blockchain i oparta na niej idea pieniądza cyfrowego zrewolucjonizuje czy zdemoluje znany nam system finansowy? Kryptowaluty to główny temat marcowego numeru edycji „Gazety Bankowej”. Nowe wydanie najstarszego polskiego miesięcznika ekonomicznego już w sprzedaży

„Technologia blockchain jest kojarzona z obrotem kryptowalut, ale to spojrzenie bardzo płytkie. Blockchain ze względu na szereg korzyści związanych z redukcją kosztów, poprawą bezpieczeństwa transferu danych oraz zwiększenia transparentności procesów w środowisku cyfrowym można zaliczyć do grona tzw. innowacji przełomowych” - pisze dr hab. Emil Ślązak, profesor Szkoły Głównej Handlowej, w tekście „Jak działa blockchain”.

Naukowiec z SGH stwierdza: „Zdecentralizowany, otwarty i kryptograficzny charakter blockchain pozwala uwierzytelniać transakcje w sposób szybki i relatywnie tani, podważając tym samym sens funkcjonowania systemów finansowych z drogimi pośrednikami”, przedstawiając koncepcję i działanie technologii blockchain na przykładzie kryptowalut.

Banki i branża finansowa w Polsce podchodzą do blockchaina z pragmatyzmem, ale inwestują coraz śmielej w zastosowania tej technologii. Pisze o tym Marek Jaślan w tekście „Polskie przymiarki do blockchain”. „Czy to oznacza, że można się spodziewać eksplozji wdrożeń opartych o blockchain w polskim sektorze finansowym? Do takiego wniosku może skłaniać fakt, że blockchain to dzisiaj jeden z najbardziej gorących tematów zarówno w branży IT, jak i finansowej”. Autor stwierdza, że „technologia blockchain sama w sobie nie jest postrzegana już jako rewolucyjna (…). Blockchain służy do tworzenia ciekawych rozwiązań, które zmienią naszą rzeczywistość. Świetnie nadaje się do wykorzystania w sektorze finansowym w obszarze realizacji transakcji, rozliczeń oraz bezpiecznego przechowywania informacji”.

„Polski rynek kapitałowy jeszcze kilka lat temu działał jak dobrze naoliwiona maszyna. Nagle jakby ktoś wsypał w tryby garść piasku…” – pisze Piotr Rosik, zestawiając w tekście „Najwyższy czas na strategię” listą wyzwań stojących przed polskim rynkiem kapitałowym i postulatów jego reformy. „Polski rynek kapitałowy nie funkcjonuje na miarę swoich możliwości. Nie pełni tak istotnej roli ani w kraju, ani w naszym regionie Europy, choć mógłby to robić chociażby z racji na swoją wielkość i na swój potencjał. Odnowie rynku kapitałowego i nadaniu mu odpowiednio wysokiej rangi ma służyć przygotowywana pod egidą Ministerstwa Finansów strategia, która musi nie tylko naprawić błędy, ale znów nadać rynkowi impetu”.

Rozmówcą miesięcznika w sprawie wyzwań dla rynku kapitałowego jest Adam Ruciński, prezes firmy doradczej BTFG, były członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W rozmowie „Rynek kapitałowy trzeba umocnić” szczególnie mocno wybrzmiewa jeden postulat: „Jeżeli chcemy mieć wielką giełdę, jeżeli chcemy zbudować liczący się rynek kapitałowy w tej części Europy, musimy mieć wsparcie u rządzących. (…) Ważny jest pozytywny sygnał ze strony rządzących, że giełda może się rozwijać. Chodzi o przekaz, według którego giełda jest ważnym elementem polskiego systemu gospodarczego, że znajduje się w centrum zainteresowań decydentów”.

Adam Ruciński podkreśla też: „Cechą polskiej gospodarki jest to, że tworzą ją w większości małe przedsiębiorstwa, firmy, które dopiero się rozwijają. Powinny mieć one możliwość pozyskania kapitału. (…) Jeżeli możemy korzystać z takiego narzędzia, jakim jest rynek papierów wartościowych, bez względu na to, jak go postrzegamy, możemy go wpleść w całą gospodarkę, w pozyskiwanie dla niej kapitałów”.

W marcowym numerze „Gazeta Bankowa” sygnalizuje też: „Życie milionów Polaków jest codziennie i precyzyjnie monitorowane, choć żaden z nich wprost nie wyrażał na to zgody. Posiadacze tych danych wiedzą o naszym życiu więcej, niż my sami, ale jest to całkowicie legalne. Mamy się bać?” Anna Raciniewska w tekście „Pod wirtualną lupą” opisuje skutki stosowania technologii Big Data. Polska firma technologiczna spośród 20 mln polskich użytkowników urządzeń mobilnych (16 mln smartfonów i 4 mln tabletów) sprofilowała 14 mln użytkowników. „Selectivv posiada średnio 362 informacje o użytkowniku urządzenia mobilnego. „Zapłaciliśmy” nimi za możliwość darmowego korzystania z 200 tys. aplikacji i 15 mln stron mobilnych. Każdego tygodnia firma aktualizuje w swojej bazie dane o 9 mln Polaków. Dzięki temu profile są zawsze aktualne. A przez to ciekawe dla reklamodawców. (…) Dobrze sprofilowani jesteśmy „towarem”, za który chętnie zapłaci reklamodawca, który chce, aby jego produkt trafił jak najcelniej”.

