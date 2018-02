PO przerażona przejęciem Lotosu przez Orlen

Pomorscy połowie PO Sławomir Neumann i Tadeusz Aziewicz skrytykowali w środę plany przejęcia gdańskiego koncernu Lotos przez PKN Orlen. Uderzenie w Lotos to jest uderzenie w gospodarkę Pomorza, w najważniejszy region jeśli chodzi o otwarcie Polski na świat - mówił Neumann.

Aziewicz przestrzegł, że połączenie obu firm spowoduje wzrost cen paliw.

PKN Orlen poinformował we wtorek w komunikacie, że PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu.

Dla nas jako posłów Pomorza jest to nie do zaakceptowania. Mówimy o tym głośno i mówiliśmy o tym głośno także kiedy Platforma Obywatelska była u władzy i takie pomysły się pojawiały - oświadczył Neumann, lider pomorskiej PO i szef klubu Platformy na środowej konferencji prasowej. - Uderzenie w Lotos to jest uderzenie w gospodarkę Pomorza, w najważniejszy region jeśli chodzi o otwarcie Polski na świat; region, gdzie jest wolność i solidarność wpisana w geny - podkreślał.