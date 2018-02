Budowa gazociągu Polska - Litwa nabiera tempa

Pozwolenie na budowę gazociągu między Polską a Litwą (GIPL) spodziewane jest w maju br. - poinformował w Sejmie Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski. Dodał, że w większości przypadków zostały już wydane decyzje lokalizacyjne prawie na całej długości trasy gazociągu

GIPL to interkonektor, który połączy systemy gazowe Polski i Litwy; pozwoli na zintegrowanie europejskiego systemu przesyłu gazu, przyczyni się do dywersyfikacji dostaw błękitnego paliwa.

Naimski podkreślił, że GIPL wpisuje się w politykę faktycznego przyłączania systemów gazowych krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii do Unii Europejskiej.

Jak dodał, trasa gazociągu będzie przechodzić w większości przez teren województwa podlaskiego i w tym województwie ma przechodzić - jak powiedział Naimski - przez 28 gmin.

To są gminy przez które trasa gazociągu jest wytyczona - dodał. Koniec tej inwestycji to jest rok 2021. Jest to skoordynowane z naszymi pracami nad głównym projektem, który prowadzimy, czyli budową połączenia z Norwegii przez Danię do Polski, czyli Baltic Pipe - dodał.

Jeśli chodzi o koszty budowy gazociągu, Naimski przekazał, że na terenie województwa podlaskiego to kwota około 1 mld zł.

.Równocześnie jest tak, że z funduszu CEF, mamy dofinansowanie w wysokości około 240 mln euro, co pokrywa w dość znacznym stopniu koszty tej inwestycji. To jest znak, że ta inwestycja jest inwestycją ważną dla Europy, dla Unii Europejskiej. Dodatkowe finansowanie będzie pochodziło z wpłat zainteresowanych krajów na zasadzie takiego mechanizmu transgranicznej alokacji kosztów. W związku z czym, częściowo będą to fundusze pochodzące z Litwy, Łotwy i Estonii. I to, co będzie konieczne, będzie dodane z własnych funduszy Gaz-Systemu, czyli z taryfy przesyłowej - tłumaczył Naimski.