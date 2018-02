To największy kwartalny wzrost PKB od 6 lat

PKB w IV kwartale 2017 r. wzrosło o 5,1 proc. i wartość ta potwierdza pierwszy szacunek GUS, i jest to największy wzrost kwartalny od IV kw. 2011 r.

Opublikowane przez GUS dane o PKB pokazują wysoki wzrost inwestycji – nawet wyższy niż konsumpcja - a to ona dotychczas głównie napędzała wzrost gospodarczy i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Ekonomiści zwracają uwagę na bardzo dobre perspektywy dla gospodarki.

Według drugiego szacunku GUS wzrost PKB w IV kw. 2017 r. wyniósł 5,1 proc., popyt krajowy zanotował wzrost o 6,1 proc. przy czym dynamika konsumpcji wyniosła 4,9 proc. r/r (wkład do wzrostu 2,5 pkt. proc.) , a inwestycji 11,3 proc. r/r. wkład do wzrostu 2,8 pkt. proc.). Eksport wzrósł o 6,8 proc. w ujęciu rocznym, a import o 9,2 proc. r/r.

Konsumpcję gospodarstw domowych wspiera bardzo dobra (z punktu widzenia pracownika) sytuacja na rynku pracy, gdzie notowany jest zarówno wzrost popytu na pracowników jak i wzrost wynagrodzeń, a także regularne zasilenia budżetów gospodarstw domowych posiadających dzieci w ramach programu Rodzina 500+. Dodatkowo nastroje konsumentów w Polsce są obecnie najlepsze od lat. Jeśli chodzi o inwestycje, których dynamika znalazła się na poziomie najwyższym od pierwszego kwartału 2015 r., to najprawdopodobniej w głównej mierze są to nadal projekty realizowane przez jednostki publiczne, w tym JST, które nabierają coraz większego rozpędu, ale także sektor prywatny, zmuszony chociażby zbliżającymi się do granic możliwości mocami wytwórczymi, powinien do nich stopniowo dołączać – komentuje dane GUS Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.