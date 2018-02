Podpisano kolejne umowy na budowę Via Carpatii

Umowy na budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S19, o łącznej długości 42 km, między Lublinem a Kraśnikiem, podpisano w środę w Kraśniku (Lubelskie). Łączny koszt budowy tego fragmentu przyszłej trasy Via Carpatia to ponad 1,1 mld zł. Droga ma być gotowa w 2021 r.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił podczas uroczystości podpisania umów, że budowa Via Carpatii to jedna z inwestycji realizowanych na terenach wschodniej Polski, których rozwój „jest zdeterminowany dobrą dostępnością komunikacyjną”.

Via Carpatia jest niezmiernie potrzebna. To droga życia nie tylko dla regionów wschodniej Polski, ale także dla Litwy, Słowacji, Rumunii czy Bułgarii. Stanowimy kolejny korytarz transportowy Europy, nie tylko Wschód-Zachód, ale także Północ-Południe - powiedział minister. Lubelszczyzna, Podkarpacie, Podlasie nie będą na peryferiach Europy, będą w centrum - dodał minister.

Podpisane umowy dotyczą fragmentu S19 od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika. Trasa została podzielona na trzy odcinki.

12-kilometrowy odcinek od Lublina do węzła Niedrzwica Duża zaprojektuje i wybuduje konsorcjum Aldesa Construcciones Polska. Wartość tej inwestycji to 312,2 mln zł. Firma Mota-Engil Central Europe, zaprojektuje i zbuduje około 20 km drogi od węzła Niedrzwica Duża do węzła Kraśnik Północ. Koszt inwestycji to 498 mln zł. Trzeci odcinek S-19 będący 10-kilometrową obwodnicą Kraśnika, za 319,5 mln zł zaprojektuje i zbuduje także Aldesa Construcciones Polska.

Nowa droga ekspresowa ma być dwujezdniowa, o nawierzchni bitumicznej, z rezerwą terenu pod trzeci pas. Będzie prowadziła początkowo od Lublina wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 19 a potem ominie od wschodu Niedrzwicę Dużą, Sobieszczany i Wilkołaz. Za miejscowością Wilkołaz przejdzie na zachodnią stronę obecnej „19”, a następnie w miejscowości Lasy znów ją przetnie i ominie obwodnicą Kraśnik od Wschodu.

Zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych, 32 mostów i wiaduktów, dziewięciu przejść dla zwierząt i trzech kładek dla pieszych.

Wszystkie odcinki mają powstać w ciągu 34 miesięcy, nie wliczając okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Kierowcy mają zacząć korzystać z nowej drogi w 2021 r.

Via Carpatia w Lubelskiem liczyć będzie około 200 km. Gotowe jest obecnie 35 km trasy ekspresowej, z czego około 15 km to odcinki jednojezdniowe, które będą rozbudowane. Istniejące już odcinki S19 w Lubelskiem to obwodnice Lublina, Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego.

W trakcie realizacji jest już 33 km Via Carpatii - od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie w pobliżu granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. Umowy z wykonawcami podpisano w październiku ub. roku. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki. Odcinek od Kraśnika do węzła Janów Lubelski Północ, o długości ok. 18 km, zrealizuje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za blisko 390 mln zł. Drugi odcinek stanowi obwodnica Janowa Lubelskiego (ok. 7 km), którą wykona firma Mota-Engil Central Europe za 148,5 mln zł. Trzeci odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (ok. 8 km) zrealizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za 183,6 mln zł. Droga ekspresowa S19 od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie ma powstać do 2021 r.

W grudniu ub. roku podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla innego fragmentu Via Carpatii - od Lubartowa do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego (81,5 km). Wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na trzy części, opracują ją trzy firmy. Ten fragment S19 ma być budowany w latach 2019-2024, a koszt szacuje się na 2,4 mld zł.

W styczniu podpisano natomiast umowę z firma Mosty Katowice na wykonanie koncepcji programowej dla 24 km S19 na odcinku od Lublina do Lubartowa. Trasa Lublin-Lubartów to najbardziej obciążony fragment S19 w Lubelskiem. Według pomiarów z 2015 r. dziennie przejeżdża tędy 20-25 tys. pojazdów; w podlubelskiej miejscowości Niemce, tworzą się uciążliwe korki. Planowana S-19 na trasie Lublin-Lubartów, pobiegnie w większości nowym śladem, omijając od Wschodu miejscowość Niemce. Budowa tego fragmentu drogi planowana jest w latach 2020-2024. Szacunkowy koszt to 920 mln zł.

Łączny koszt budowy Via Carpatii na terenie woj. lubelskiego, wraz w wykupem gruntów, szacowany jest na 6,4 mld zł.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku Północ-Południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. (PAP)