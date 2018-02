Tyle kredytów nie było od 6 lat

W 2017 roku banki udzieliły ponad 190 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 44 mld zł - poinformowali w środę przedstawiciele Związku Banków Polskich. To według nich najlepszy wynik od 6 lat.

Z przedstawionych danych wynika też, że w IV kwartale 2017 banki udzieliły 44,7 tys. nowych kredytów o wartości bliskiej 11 mld zł. To o 1079 mniej niż w III kwartale (o 2,35 procent), o wartości mniejszej o 22 mln zł niż w III kwartale.

Tym niemniej, podkreślał podczas środowej konferencji Jacek Furga ze Związku Banków Polskich, wyniki kredytowe całego roku są najlepsze od 2011 roku.

Te wyniki przekroczyły ubiegłoroczne prognozy - powiedział Furga.

Dodał, że na te wyniki mógł mieć wpływ miedzy innymi spadek średnich marż kredytów mieszkaniowych, przy niezmienionym poziomie stóp procentowych. Z przedstawionych danych wynika, że od połowy 2017 roku zarówno marże jak i oprocentowanie kredytów mieszkaniowych spadały (marże spadły w ciągu IV kwartału o 0,09 punkta procentowego, a w ciągu roku o 0,04 p. proc).

Z przedstawionego przez ZBP cyklicznego raportu AMRON-SARFiN wynika także, że od początku 2017 roku przeciętna wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ogółem rosła i w IV kwartale 2017 roku wyniosła 244,2 tys. zł, czyli o 5,3 tys. więcej (2,2 proc.) w porównaniu do II kwartału.

W tym okresie średnia wartość kredytu walutowego spadła o 38,7 tys. zł (11,17 proc.) i wyniosła 308 tys zł. Z kolei przeciętna wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w złotych wyniosła 243,5 tys. zł, czyli więcej o 6 tys. w stosunku do wartości zanotowanej w III kwartale.

Raport ZBP wskazuje także, że w IV kwartale zanotowano wzrost udziału kredytów mieszkaniowych o najniższym wskaźniku LtV - do 30 proc. (o 2,1 punkta proc.), natomiast spadł odsetek nowo udzielonych kredytów o najwyższym wskaźniku LtV, przekraczającym 80 proc. (o 4,51 punkta procentowego - do poziomu 42,38 proc.). Wskaźnik LtV określa stosunek wartości kredytu do wartości mieszkania - im niższy, tym wartość mieszkania w stosunku do kredytu większa - wskaźnik LtV przekraczający 100 proc. oznacza, że wartość mieszkania nie pokrywa wartości kredytu.

Jacek Furga zwracał także uwagę, że w 2017 roku deweloperzy mogli pochwalić się trzecim z kolei rekordowym wynikiem, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań. Z przedstawionych danych wynika, że w 2017 roku wybudowano 178 258 nowych mieszkań, czyli o 9,1 proc. więcej niż w roku 2016. Rozpoczęto też budowę 205 990 lokali (o 18,4 proc. więcej niż w 2016 roku) i wydano pozwolenia na budowę kolejnych 250 218 mieszkań (więcej o 18,3 proc. niż w roku poprzednim).

PAP, MS