PGE Ventures i start-upy. Jeden z nich zlikwiduje smog?

Prawie 150 zgłoszeń start-upów, 82 spotkania, 42 umowy o poufności, 29 analiz rynkowych w celu zbadania korzyści, 2 wybrane, bardzo obiecujące, start-upy z podpisanymi umowami, 3 kolejne umowy w najbliższym czasie - tak PGE Ventures podsumowało swój program scoutingowo – inwestycyjny. PGE Ventures to powołany w ramach Grupy Kapitałowej PGE fundusz Corporate Venture Capital, którego celem jest inwestowanie w start-upy mogące wspomóc Grupę PGE innowacyjnymi technologiami. W ciągu najbliższych miesięcy, portfel inwestycyjny tego funduszu VC ma zwiększyć się parokrotnie

Dwie technologie, w które zainwestował PGE Ventures, mają zastosowanie od poziomu gruntu po ziemską orbitę. Pierwszymi spółkami portfelowymi PGE Ventures są PiMerge - są spółka, która opracowuje nowatorską technologię pomagająca ograniczyć problem tanich paliw do pieców i smogu oraz Scanway sp. z o. o. - spółka zajmująca się innowacyjnymi sposobami monitorowania infrastruktury przemysłowej z ziemi i z powietrza.

PiMerge – posiada innowacyjną technologię scalania odpadów z procesu wydobycia węgla kamiennego. Technologia ta pozwoli też walczyć lepiej ze smogiem. To nowatorska metoda scalania materiałów, które są główną przyczyną smogu w Polsce - niskiej jakości paliwa do pieców powstałego z odpadów kopalnianych - mułu i flotokoncentratów. PiMerge spaja i zamienia je w wysokokaloryczny ekogroszek, który jest w rezultacie nawet tańszy niż ekogroszek dostępny na rynku. Tym samym, za pomocą swojej tajemniczej technologii, zagospodarowuje odpady z wydobycia węgla kamiennego, pozwalając osiągać zysk z czegoś, co było wcześniej kłopotliwym i trującym odpadem, z korzyścią dla wszystkich - gospodarki kopalnianej, likwidacji ubóstwa energetycznego i zwiększenia zdrowia publicznego.

Chcielibyśmy dołożyć drobną cegiełkę do walki ze smogiem. - komentuje Sławomir Szafert, prezes PiMerge. - Być może najważniejszym problemu ze smogiem jest to, że używamy w Polsce słabej jakości urządzeń do spalania węgla i słabej jakości paliwa. Dzięki nam ta jakość paliwa może być lepsza. Muł i flotokoncentrat zawierają drobno zmielone postaci węgla, które niedopalają się i z komina wychodzi tzw. niska emisja. My z tego mułu i flotokoncentratu opracowaliśmy technologię, która z tego, czego nie powinniśmy dzisiaj używać, robi produkt, który nazwaliśmy kompozytowym paliwem węglowym, a w skrócie kompozytowym ekogroszkiem. Scalamy muł i flotokoncentraty, uzyskując paliwo o bardzo dobrych parametrach.

Obecnie firma ma tylko jedną przetwórnię takiego paliwa. W rozmowie z naszym portalem prezes PiMerge powiedział, że jego firma teoretycznie mogłaby zlikwidować w Polsce smogotwórcze paliwa niskiej jakości, zamieniając wszystkie dostępne na rynku odpady w postaci mułu i flotokoncentratów, gdyby powstało kilkadziesiąt nowych przetwórni.

Taka inwestycja jest możliwa, ale budżet potrzebny na realizację tego celu wyniósłby ok. 300 mln zł - powiedział prezes PiMerge. Warto się nad tym zastanowić. - Obecnie mamy instalację ćwierć-techniczną na małą skalę, produkującą ćwierć tony na godzinę. Szukamy inwestora, który zbuduje z nami dużą instalację – 100 tys. ton na rok. Szukamy klientów wśród kopalń i wśród wszystkich, którzy mają dużo tych produktów ubocznych, które można zagospodarować - dodał.

Drugą firmą, z którą PGE Ventures już podpisało jest Scanway, który dostarcza rozwiązania dla automatyzacji oparte na technologiach wizyjnych i laserowych dla zastosowań przemysłowych i naukowych, z dokładność do 0,003 mm skanowania. Ich rozwiązania mają zastosowanie zarówno pod ziemią, jak i w kosmosie - na projekt kosmiczny dostali dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Robimy bardzo różne rzeczy. Zajmujemy się szeroko pojętymi technikami skanowania w 3D i pomiarami multi-spektralnymi właściwości materiałów - mówi Jędrzej Kowalewski, prezes Scanway. - Od dwóch lat doszliśmy do poziomu już bardzo komercyjnego. Wspólnie prowadzić będziemy pomiary multispektralne, także do monitorowania ewentualnych wycieków gazów. Urządzenia możemy też montować na dronach do monitorowania problemów na liniach przesyłowych. Potencjał jest też w kopalniach. Pod ziemią możemy skanować i oceniać w czasie rzeczywistym, choćby zużycie rolek taśmociągu w kopalniach. Te nasze skanery, wielkości pudełka butów, proponujemy także do zastosowań dla górnictwa naftowego, gazownictwa, górnictwa i przemysłu obronnego. A w 2020 satelita z takim naszym systemem powinien już przelecieć nad Polską - dodał prezes Scanway.

Celem programów scoutingowych PGE Ventures jest dotarcie do jak najszerszej grupy docelowej oraz wyselekcjonowanie z niej przedsiębiorstw najlepiej odpowiadających na potrzeby biznesowe całej Grupy Kapitałowej PGE. Młode przedsiębiorstwa są weryfikowane oraz poddawane procesowi oceny i selekcji inwestycji. Start-upy najlepiej wpisujące się w oczekiwania PGE zapraszane są do współpracy na podstawie podpisanych umów inwestycyjnych.

W pół roku udało nam się stworzyć w ramach PGE Ventures zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy bazując na swojej szerokiej wiedzy z zakresu doradztwa biznesowego, funduszy Venture Capital i sektora energetycznego, są w stanie wyselekcjonować z rynku najlepiej odpowiadające oczekiwaniom Grupy PGE i najlepiej rokujące na rozwój start-upy. Dowodem tego są już podpisane umowy, a także te, które właśnie finalizujemy. Jestem przekonany, że druga edycja programu scoutingowego będzie cieszyła się nie mniejszym zainteresowaniem młodych przedsiębiorstw – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

W 2018 roku PGE Ventures zamierza uruchomić i przeprowadzić drugą edycję programu scoutingowego, który swoim zasięgiem obejmie także kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ w Polsce zostało już niewiele podmiotów, które mogą zaoferować innowacyjne rozwiązania dla energetyki. Jeśli w kolejnej edycji zwycięży podmiot spoza Polski, warunkiem nawiązania współpracy będzie przeniesienie działalności lub produkcji do Polski.

Ponadto, fundusz zamierza zorganizować II edycję Startup Connector – wydarzenia będącego inicjatywą Fundacji Startup Poland, z którą PGE Ventures współpracuje i wspólnie z którą zorganizowało I edycję tego wydarzenia. W trakcie I edycji Startup Connector podczas trzech dni warsztatów zespół PGE Ventures spotkał się z ok. 30 start-upami. Wydarzenie zaowocowało nawiązaniem ścisłej współpracy z wybranymi start-upami, z którymi obecnie toczą się zaawansowane rozmowy negocjacyjne.

Prężne działanie funduszu PGE Ventures jest materializacją zapowiedzianych w naszej strategii biznesowej działań na rzecz poszukiwania nowych obszarów rozwoju biznesu i dywersyfikacji źródeł przychodu. Każdego dnia pracuje nad tym sztab specjalistów i dziś już możemy mówić o realnych efektach. Sukcesywnie wchodzimy we współpracę z młodymi przedsiębiorcami, których innowacyjne technologie przełożą się nie tylko na procesy optymalizacyjne w ramach naszej Grupy, ale również pozwolą na rozwój całego sektora energetycznego w Polsce – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa PGE przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju spółka PGE Nowa Energia. Pozwoli to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.

W nowej edycji na lata kolejne do gry z PGE Ventures wchodzi też Fundusz Epic Alfa. To w nim będzie można starać się o dofinansowanie na pomysły niesprawdzone i niewdrożone. Ten podfundusz sprawdzi, czy niezrealizowany dotąd nowy pomysł ma sens i może przynieść zysk.