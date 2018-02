Łon: Nie ma teraz sensu zmieniać stóp procentowych

Obecnie optymalną strategią dla Polski jest utrzymywanie stóp procentowych bez zmian przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że w razie pojawienia się istotnych zagrożeń dla krajowej aktywności gospodarczej konieczne może być obniżenie stóp procentowych połączone z podjęciem innych, w tym także niestandardowych działań – uważa członek RPP Eryk Łon

Łon uważa, że tempo wzrostu PKB w Polsce w 2018 r. będzie nadal wysokie, jednak niższe niż rok temu.

Dodaje, że przykładem może być najnowsza prognoza wzrostu PKB w Polsce w 2018 roku na poziomie 3,8 proc. opublikowana w najnowszym „The Economist” na podstawie wskazań analityków ankietowanych przez tygodnik.

Z tych prognoz wynika, że tempo wzrostu byłoby więc niższe niż w roku poprzednim, gdy wynosiło 4,6 proc. Co ciekawe ankietowani analitycy przewidują także wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w Czechach i na Węgrzech i to w sytuacji, gdy tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro praktycznie w 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego nie ulegnie ich zdaniem zmianie – podaje członek RPP.

Członek RPP zagrożenie widzi w zbyt mocnym kursie złotego.

Jego zdaniem, podobnie może wyglądać sprawa opłacalności skupu drobiu.

Według członka Rady, w efekcie umocnienia złotego eksport w Polsce zbliża się do granic opłacalności.

Należy bowiem pamiętać, że w konsekwencji silnego umocnienia złotego na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy poziom kursów walutowych: euro w złotych oraz dolara amerykańskiego w złotych zbliżył się niebezpiecznie do granic opłacalności eksportu – uważa członek RPP. - Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy w moim przekonaniu strategia rozwoju Polski oparta powinna być przede wszystkim na wysokiej dynamice inwestycji oraz eksportu. Szczególnie wartościowymi podmiotami gospodarczymi w tej strategii powinny być polskie podmioty gospodarcze korzystające z krajowych dostawców. Warto uważnie obserwować związki pomiędzy odchyleniem bieżącego kursu walutowego od kursu granicznego opłacalności w eksporcie a przyszłym stanem aktywności gospodarczej. Wiedza o tych powiązaniach może być bardzo przydatna w prowadzeniu polskiej polityki pieniężnej – dodaje.

Eryk Łon uważa, iż umiarkowane osłabienie złotego w perspektywie najbliższych kilku miesięcy nie byłoby powodem do zmartwienia.

Członek RPP zwraca uwagę, że na początku roku, a konkretnie na przełomie stycznia i lutego, doszło do pewnego pogorszenia sytuacji na światowych rynkach akcji.

Eryk Łon z RPP sądzi, iż działania banku centralnego powinny być elastyczne.

Z tego powodu łagodzenie polityki pieniężnej nawet w sposób niestandardowy uważam za dopuszczalne, ale oczywiście nie wykluczam, że nie będzie ono potrzebne. Myślę, że gdyby właśnie doszło do istotnego osłabienia kursu złotego, to potrzeba łagodzenia polityki pieniężnej uległaby zmniejszeniu – napisał Łon. - Z uwagi na duże znaczenie rynku kapitałowego szczególną uwagę zwracam na politykę Banku Japonii, który od kilku lat kupuje jednostki funduszy inwestycyjnych lokujących powierzone kapitały na giełdzie w Tokio. Jest to o tyle ważne, że banki centralne kupują zazwyczaj akcje spółek lokowanych na zagranicznych giełdach wykorzystując do tego swoje rezerwy walutowe. Tymczasem Bank Japonii zaangażowany jest na rodzimym rynku akcji – dodał.