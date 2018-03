Energa zasili rozmontowany system edukacji zawodowej

List intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim podpisały w środę w Gdańsku władze Grupy Energa i Pomorskiego Kuratorium Oświaty

Dokument podpisano podczas międzynarodowej konferencji pt. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe. Pomost między uczniem a rynkiem pracy”, której partnerem jest Grupa Energa.

Kierownik Wydziału Ładu Organizacyjnego w Energa SA Kacper Płażyński powiedział dziennikarzom, że ideą listu intencyjnego jest ożywienie współpracy branżowo-zawodowej na Pomorzu.

Jest to potrzebne z uwagi na to, że pojawiać się będą coraz to nowe wyzwania gospodarcze, czyli np. kwestia uregulowania dolnego odcinka Wisły, budowa elektrowni jądrowej czy rozbudowa portu w Gdańsku. To będą inwestycje, które będą miały ogromny wpływ na rozwój nie tylko Gdańska, Trójmiasta, ale całego regionu - dodał.

Wyraził też nadzieję, że będzie to głębsza, edukacyjna misja, do której zapraszani będą kolejni pomorscy pracodawcy. Bo tak naprawdę pracodawcy są czynnikiem kluczowym, oni później będą korzystać z tych fachowców, których wspólnie postaramy się wykształcić - nadmienił Płażyński.

Nasza inicjatywa jest kontynuacją działań ogólnopolskich premiera Mateusza Morawieckiego, który - wspólnie z minister edukacji narodowej Anną Zalewską - wystosował list do wszystkich spółek Skarbu Państwa o wzmocnienie współpracy na rzecz promocji i wspierania szkolnictwa zawodowego w Polsce - wyjaśniła pomorska kurator oświaty Monika Kończyk.

Dodała, że w ramach współpracy będą mogły być też realizowane różne projekty związane z doskonaleniem kompetencji miękkich u młodzieży. „Jak wiemy, w województwie pomorskim jest dosyć wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych osób, co nas martwi. Na przykład w powiecie kartuskim ok. 40 proc. osób do 30. roku życia jest bez pracy” - mówiła Kończyk.

W podpisanym w Gdańsku liście intencyjnym podkreślono m.in., że odpowiedzialność wobec społeczności, to jeden z kluczowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu prowadzonej przez Grupę Energa.

Grupa Energa tym listem intencyjnym ogłasza deklarację aktywnego zaangażowania w odbudowę i rozwój kształcenia zawodowego, mającą na celu zniwelowanie luki pokoleniowej i kompetencyjnej dla branży energetycznej i wdrażanie dobrych praktyk. Grupa Energa, mając na uwadze znaczenie współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu i organami edukacyjnymi, w tym szczególnie z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, a także widząc wzajemne korzyści z takiej współpracy postanawia, że podejmie wspólnie z Kuratorium działania na rzecz promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz edukacji młodzieży na terenie swojej działalności biznesowej - napisano.

W dokumencie podkreślono, że Grupa Energa będzie wspierać kadrę nauczycielską, zajmującą się nauczaniem przedmiotów zawodowych.

Deklarujemy także, że sprawdzone rozwiązania, wypracowane w ramach wsparcia programu nauczania przedmiotów zawodowych, projektów oraz innych działań związanych z promocją szkolnictwa zawodowego, Grupa Energa będzie przenosić na inne obszary Polski. Szczególną uwagę poświęcimy bliskiemu obszarowi województwa pomorskiego, mając na celu wsparcie miejscowego biznesu odpowiednio przygotowana kadrą - czytamy w liście.

Ustalono także, że szczegółowe zasady współpracy między Grupą Energa a Pomorskim Kuratorium Oświaty, wynikające z deklaracji przyjętych w liście intencyjnym, będą regulowane co roku w odrębnych umowach między stronami.

