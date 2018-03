Zgoda ws. poprawek do Konstytucji Biznesu

Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się podczas środowej debaty za poprawkami Senatu do Konstytucji Biznesu. Jedna z nich zakłada, że biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie mogło mieć siedzibę w innym mieście niż Warszawa. Głosowanie - w czwartek

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Kluczowe założenia Konstytucji Biznesu to: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Projekty dotyczą m.in. działalności nierejestrowej, ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, powołania Rzecznika MŚP, szczególnych regulacji dla inwestorów zagranicznych.

W środę w Sejmie odbyła się debata nad poprawkami Senatu do tych ustaw. Wszystkie poprawki uzyskały poparcie przedstawicieli klubów parlamentarnych, także opozycyjnych.

Janusz Cichoń (PO) mówił, że choć nie są to do końca przepisy, których oczekiwali przedsiębiorcy, poprawki Senatu zmierzają do poprawienia i zwiększenia czytelności ustaw. Zwracał zarazem uwagę, że duża liczba poprawek to nie najlepsza recenzja tej legislacji.

Szef sejmowej komisji gospodarki i rozwoju Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna) także zapowiedział poparcie poprawek przez jego klub, mimo że Nowoczesna, jak przypomniał, była sceptyczna wobec powołania w takiej formule Rzecznika Przedsiębiorców.

Chwalił senatorów za to, że wprowadzili poprawkę forsowaną wcześniej przez jego klub, zakładającą, że jeśli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia wymogów, wzywa się przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni.

Meysztowicz gratulował też determinacji we wprowadzeniu pakietu wiceministrowi przedsiębiorczości i technologii Mariuszowi Haładyjowi, przypominając, że prace nad tymi regulacjami zaczęły się jeszcze za poprzedniej koalicji (Haładyj był wiceministrem gospodarki także w rządzie PO-PSL).

Większość poprawek Senatu ma charakter legislacyjny lub doprecyzowujący.

Jedna z merytorycznych poprawek przewiduje, że większość rozwiązań pakietu pięciu ustaw, tworzących Konstytucję Biznesu, wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia, a nie 1 marca br., jak chciał pierwotnie Sejm.

Kolejna istotna poprawka - do najważniejszej ustawy z pakietu Konstytucji, czyli Prawa przedsiębiorców - stanowi, że urząd ma wzywać przedsiębiorcę do usunięcia braków przy interpretacji. Jak mówił wiceminister Haładyj, ma ona dać przedsiębiorcy szansę naprawienia niekompletnego wniosku w tym samym postępowaniu. Przy interpretacjach indywidualnych dla przedsiębiorców będzie najpierw zwrot informacyjny, żeby przedsiębiorca uzupełnił braki, a dopiero później odrzucenie jego wniosku, czy też pozostawienie bez rozpoznania - tłumaczył.

Inna z poprawek zakłada, że w przypadku zmiany interpretacji indywidualnej właściwy organ albo właściwa państwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zmienioną interpretację indywidualną, z zamieszczeniem adnotacji o przyczynie zmiany.

Poprawka do ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców przewiduje, że określając siedzibę biura Rzecznika, minister będzie brał pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnej realizacji zadań Rzecznika oraz będzie kierował się potrzebą dekoncentracji. Ma to umożliwić ministrowi ustalenie siedziby biura Rzecznika także poza Warszawą.

Kolejna poprawka Senatu przewiduje, że zadaniem Rzecznika będzie opiniowanie projektów aktów normatywnych, również w zakresie zasad podejmowania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP.

Z kolei do ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP Senat zaproponował poprawkę umożliwiającą wykonywanie działalności gospodarczej przez członków rodzin osób zagranicznych przebywających na terytorium Polski, na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, czyli na takiej samej zasadzie, jak te osoby.

Głosowanie poprawek Senatu - w czwartek. Następnie Konstytucja Biznesu trafi do podpisu prezydenta.

PAP, mw