Wenezuelę naprawi bankier z Wall Street?

Kandydat na prezydenta Wenezueli, Henri Falcon oświadczył w środę, że zaprosi do współpracy ekonomistę z Wall Street, Francisco Rodrigueza. Pokieruje one zespołem gospodarczym w gabinecie Falcona, jeśli wygrałby on wybory prezydenckie.

Falcon powiedział w wywiadzie, że Rodriguez, główny ekonomista banku inwestycyjnego Torino Capital, byłby idealnym szefem zespołu mającego wyciągnąć Wenezuelę z kryzysu gospodarczego.

Rodriguez, który jest już nieoficjalnym doradcą Falcona, pochodzi z Wenezueli. Ekonomista ten uważa, że „dolaryzacja” jest najlepszym sposobem na wyeliminowanie hiperinflacji w Wenezueli. Proces ten zakłada zastąpienie wenezuelskiego boliwara amerykańskim dolarem, co miałoby powstrzymać rząd Wenezueli przed emisją nadmiaru pieniądza.

Rodriguez uważa także, że dzięki zmianom w rządzie Wenezuela otrzyma dużą pomoc od międzynarodowych instytucji pożyczkowych, takich jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Falcon, b. gubernator stanu Lara w latach 2000-2008, będzie walczył o fotel prezydencki z obecnym, socjalistycznym prezydentem Nicolasem Maduro. Falcon sprzeciwia się sankcjom paliwowym, które miałyby potencjalnie zostać nałożone przez USA na Wenezuelę, członka OPEC, deklarując, że jest przeciwko „wszelkim rozwiązaniom krzywdzącym biednych”.

Wenezuela pogrążona jest od czterech lat w głębokim kryzysie gospodarczym i społecznym, zmaga się z recesją i trzycyfrową inflacją, niedoborami żywności i leków. Opozycja oskarża prezydenta Nicolasa Maduro o doprowadzenie kraju do ruiny gospodarczej i rządy autorytarne.

Problemom gospodarczym towarzyszy głęboki kryzys polityczny - w wielotysięcznych, antyrządowych protestach, organizowanych niemal codziennie od kwietnia do lipca ubiegłego roku, zginęło co najmniej 120 osób. Domagano się m.in. przedterminowych wyborów, zgody na wpuszczenie do kraju pomocy humanitarnej, poszanowania parlamentu i uwolnienia więzionych działaczy politycznych.

Nicolas Maduro sprawuje najwyższy urząd w państwie od śmierci prezydenta Hugona Chaveza w 2013 roku.

Wybory prezydenckie odbędą się w Wenezueli 22 kwietnia. Rozpisano je na podstawie decyzji Zgromadzenia Konstytucyjnego ciała powołanego do życia arbitralnie przez partię socjalistyczną rządzącą w Wenezueli. (PAP)