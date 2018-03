400 tys. złotych na Park Narodowy

Ponad 400 tys. zł unijnego wsparcia przyznanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał Tatrzański Park Narodowy (TPN) na specjalny projekt edukacyjny pod nazwą „Akademia Tatry - działania edukacyjne dla społeczności lokalnej”.

Realizacja projektu zacznie się 1 marca i potrwa do końca 2022 r.

Głównym celem „Akademii Tatry” jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Podhala w aktywną troskę o stan środowiska naturalnego i jego ochronę. Działania przewidują m.in. organizację prelekcji, konferencji i seminariów o tematyce przyrodniczej dla samorządowców, przewodników tatrzańskich, nauczycieli, fiakrów przewożących turystów po terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dla wszystkich tych środowisk i grup zawodowych, a także dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zorganizowane będą również wycieczki i warsztaty terenowe na terenie TPN. Tematy, które mają być podjęte to m.in. ekologia lasów górskich i rola w niej dużych drapieżników. Poruszona będzie także kwestia obecności kornika i martwych drzew w ekosystemie lasu.

W sumie przeszkolonych w ten sposób ma zostać, wraz z uczniami, około 1800 osób. Przedsięwzięcie obejmie miasto Zakopane oraz gminy: Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Biały Dunajec i Czarny Dunajec.

„Liczymy na to, że wszyscy przewidziani w projekcie zostaną odpowiednio wyedukowani, a zwłaszcza grupy profesjonalne, na czym nam szczególnie zależy, bo to one właśnie będą tę wiedzę przekazywać dalej. Chcemy edukować miejscowych, którzy mają lub będą mieli kontakt z turystami” - zaznaczył dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Zastępca prezesa NFOŚiGW Roman Wójcik podkreślił, że wspieranie edukacji ekologicznej to jeden z priorytetów Narodowego Funduszu.

Władze TPN zamierzają także w ramach projektu kupić sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terenowych. Będą to m.in. odbiorniki GPS, wysokościomierze, średnicomierze czy urządzenia do pomiaru pH gleby. Planowane jest opracowanie i wydrukowanie niezbędnych materiałów edukacyjnych: zeszytów ćwiczeń, folderów, przewodników i książek przyrodniczych, które trafią do uczestników szkoleń

Największą grupą odbiorców projektu mają być uczniowie zakopiańskich szkół średnich. Wezmą oni udział w 90 zajęciach terenowych. Terenowe lekcje mają się odbywać w rejonie Kasprowego Wierchu oraz Drogi pod Reglami. Tematami przewodnimi będą: flora wysokogórska, różnorodność biologiczna, ekologia lasu oraz wpływ turystyki na przyrodę. Dla uczniów zostaną także zorganizowane dwa konkursy: wiedzy o przyrodzie Tatr oraz fotograficzny.

Uzupełnieniem działań projektu „Akademia Tatry” mają także być regularne informacje w lokalnych mediach. Co miesiąc w prasie mają się ukazywać publikacje edukacyjne, a w radiu będę emitowane audycje o tematyce przyrodniczej.

Przedsięwzięcie zakończy konferencja podsumowująca z udziałem przedstawicieli grup objętych projektem oraz zewnętrznych ekspertów.(PAP)