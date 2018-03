Playtech stworzy internetowe kasyno

Konsorcjum firm Playtech Services Limited oraz Playtech Software Ltd. wygrało przetarg na stworzenie kasyna internetowego dla Totalizatora Sportowego - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej spółki. Wskazano, że to „milowy krok w ograniczeniu hazardowej szarej strefy”.

„W ramach współpracy Playtech stworzy na bazie swoich rozwiązań nowoczesne kasyno online na potrzeby polskiego rynku” - poinformowano.

Spółka podkreśliła, że „Playtech to wiodący na świecie dostawca oprogramowania, systemów i usług do gier w kanale Omni-channel, działający od blisko 20 lat”.

„Utworzeniem naszego kasyna internetowego zajmie się firma Playtech. Proces wyboru partnera pomimo czasochłonności pozwolił na wyłonienie jednego z najlepszych dostawców na rynku. Jestem pewny, że ta niezwykle doświadczona i znana w całej branży gamingowej firma doskonale poradzi sobie z tym zadaniem” - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.

Jak zaznaczono, „współpraca tak doświadczonych spółek w swoich branżach to okazja do synergii i stworzenia najlepszego z możliwych produktów dostosowanych do potrzeb rynku”.

Rzeczniczka Totalizatora Sportowego Aida Bella pytana, kiedy Playtech uruchomi kasyna internetowe, przekazała PAP, że „na pewno w tym roku, ale o szczegółach jeszcze w tej chwili nie mówimy”.

Spółka poinformowała, że uruchomienie platformy z grami w internecie będzie kolejnym ważnym krokiem w realizacji planów Totalizatora Sportowego związanych z wejściem w nowe obszary rynku hazardowego.

„Działania podejmowane przez spółkę są spójne ze strategią odpowiedzialnego rozwoju i przyczyniają się do budowy skutecznego państwa i wzrostu gospodarczego opartego o wiedzę, dane i doskonałość operacyjną” - podkreślono w komunikacie spółki.

Cieślik zaznacza, że Totalizator Sportowy, „wybierając na partnera doświadczoną firmę zapewnił sobie usługę spełniającą wszystkie standardy branżowe i dostęp do wiedzy, które pozwolą zaoferować klientom rozrywkę na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad odpowiedzialnej gry”. „Program bezpiecznej gry Totalizatora Sportowego jest prowadzony zgodnie ze światowymi praktykami, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty przyznane przez branżowe organizacje i poparte niezależnymi audytami” - dodał.

Zdaniem spółki, połączenie pozycji Totalizatora Sportowego i znajomości polskiego klienta oraz know-how zespołu Playtech zdobytego podczas prowadzenia projektów na całym świecie „ma szanse wspólnie stworzyć rozwiązanie wypełniające potrzeby nowoczesnego klienta, a także przynieść niezliczone korzyści graczom i Skarbowi Państwa”. „Będzie też milowym krokiem w ograniczeniu hazardowej szarej strefy” - zaznaczono.

Totalizator Sportowy pod koniec sierpnia ub.r. ogłosił przetarg na wdrożenie projektu „Kasyno w Internecie (eKasyno)”. Umowę z Playtech spółka podpisała we wtorek, 27 lutego br. w Warszawie.

Playtech jest firmą zajmującą się tworzeniem gier hazardowych, założoną w 1999 roku. Firma zapewnia m.in. oprogramowanie dla kasyn online, gier bingo online, zakładów sportowych online. Jest notowana na londyńskiej giełdzie. Zatrudnia ok. 5 tys. osób w 17 krajach.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest spółką Skarbu Państwa. (PAP)