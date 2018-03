PMI nadal wysoko, ale niżej niż w styczniu

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 53,7 pkt w styczniu br. z 54,6 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Był to najniższy wynik od października ubiegłego roku, ale nadal znacznie powyżej średniej długoterminowej.

Konsensus rynkowy wynosił 54,3 pkt.

W lutym wskaźnik PMI spadł ze styczniowej wartości 54,6 do poziomu 53,7. Był to najniższy wynik od października ubiegłego roku, ale nadal znacznie powyżej średniej długoterminowej (wynoszącej 50,6). Sygnalizuje to silne tempo wzrostu polskiego sektora przemysłowego. Bieżąca tendencja wzrostowa, utrzymująca się 41 miesiąc z rzędu, jest najdłuższą od rozpoczęcia badań w czerwcu 1998 roku. Spadkowa tendencja wskaźnika PMI w lutym odzwierciedlała wolniejsze tempo wzrostu liczby nowych zamówień, produkcji i zatrudnienia oraz spadek zapasów produkcyjnych - czytamy w komunikacie.