Rekordowa sprzedaż gazu

Jak poinformował wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak, według wstępnych danych w ostatniej dobie PGNiG sprzedało ponad 78 mln m sześc. gazu.

Jak podkreślił, ostatnia dobowa wielkość sprzedaży przez spółkę odpowiada ok. dwóch trzecich pojedynczego ładunku LNG przypływającego do Świnoujścia z Kataru.

Woźniak zapewnił jednocześnie, że PGNiG jest dobrze przygotowane na rekordowe zapotrzebowanie na gaz.

Wskazał jednocześnie, że popyt jest w coraz mniejszym stopniu zaspokajany „importem drogiego gazu rosyjskiego”.

O ile jeszcze w 2015 r. import gazu do Polski w 90 proc. pochodził z Gazpromu, o tyle wstępne dane za 2017 r. potwierdzają, że wolumen ten spadł do ok. 70 proc. W 2017 r. kupiliśmy od Gazpromu o ok. 1,5 mld m sześc. gazu mniej niż w 2015 r. Dostawy te z powodzeniem zostały zastąpione m.in. przez import gazu skroplonego LNG - powiedział Maciej Woźniak.