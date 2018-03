Lotnicze zbliżenie polsko-izraelskie

Od 10 marca PLL LOT uruchomi połączenie do Tel Awiwu z kolejnego polskiego miasta - z Rzeszowa oraz zwiększy liczbę połączeń między Warszawą a Tel Awiwem - poinformowała spółka. W lutym średnie wypełnienie samoLotów do Tel Awiwu wyniosło prawie 80 proc.

Jak przypomniała w komunikacie spółka, „nowe rejsy LOT-u do Tel Awiwu z Wrocławia, Gdańska, Poznania i Lublina uruchomione w czerwcu ubiegłego roku, zyskały dużą popularność wśród pasażerów z Polski, a sam Izrael stał się jednym z najchętniej wybieranych kierunków podróży spośród szerokiej oferty połączeń LOT-u”.

W ubiegłym roku LOT przewiózł między Polską a Izraelem prawie 200 tys. pasażerów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2016 r. Wtedy to LOT obsługiwał połączenie do Tel Awiwu wyłącznie z Warszawy, z częstotliwością siedmiu rejsów tygodniowo, przewożąc na pokładach niespełna 75 tys. pasażerów w skali roku.

Dyrektor komunikacji korporacyjnej LOT-u Adrian Kubicki, cytowany w komunikacie, zaznaczył, że „wyniki pokazują, że nasza oferta uwolniła potencjał do podróży turystycznych między Polską a Izraelem”.

LOT stał się bardzo atrakcyjny dla pasażerów, którzy wcześniej zmuszeni byli do korzystania z połączeń tzw. linii niskokosztowych i czarterowych. Na pokładzie każdego samoLotu oferujemy aż trzy klasy podróży i cały wachlarz dodatkowych usług i produktów. Od połowy ubiegłego roku na trasach do Izraela ten standard jest dostępny również dla pasażerów podróżujących z Lotnisk regionalnych - dodał.

Spośród tras LOT-u do Tel Awiwu średnie wypełnienie samoLotów na trasie „z” i „do” Warszawy wyniosło w tym roku prawie 80 proc. Bardzo dobre wypełnienie samoLotów LOT obserwuje także na wszystkich trasach regionalnych do i z Izraela, w szczególności z Wrocławia i Gdańska.

Jak czytamy w komunikacie, przewoźnik obsługuje w sumie 19 połączeń tygodniowo między Polską a Izraelem. Od 10 marca wystartuje do Tel Awiwu z kolejnego polskiego miasta - z Rzeszowa. Jednocześnie LOT zwiększy liczbę połączeń między Warszawą a Tel Awiwem - od marca LOT będzie obsługiwał tę trasę dwa razy dziennie przez cały tydzień. Od momentu uruchomienia tego połączenia LOT będzie oferował 21 rejsów tygodniowo między Polską a Izraelem.

Rejsy z Wrocławia, Gdańska, Poznania i Lublina do Izraela oznaczają powrót na Lotniska regionalne z ofertą połączeń międzynarodowych. Rozkłady połączeń umożliwiają wygodne przesiadki i krótki czas podróży pasażerom lecącym z Izraela przez Warszawę do Ameryki Północnej: Nowego Jorku, Newark, Chicago, Toronto i Los Angeles.

Rejsy miedzy Polską a Izraelem obsługiwane są w większości samoLotami Boeing 737-800 NG, które zostały wyleasingowane przez LOT. Przewoźnik ma w swojej flocie cztery takie maszyny, które latają w ramach jego siatki na trasach krótkiego i średniego zasięgu. Od końca marca 2018 r. do Tel Awiwu z Warszawy i portów regionalnych będzie można dolecieć samoLotem Boeing 737 MAX 8, który jest najnowocześniejszym samoLotem wąskokadłubowym.

W 2017 r. LOT ogłosił uruchomienie 27 połączeń, w tym z Warszawy do Los Angeles, Newark, Astany i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark. W ubiegłym roku LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 25 proc. rok do roku. Do 2020 r. LOT prognozuje przewiezienie ponad 10 mln pasażerów rocznie, co będzie oznaczało podwojenie liczby klientów w ciągu czterech lat.

W tym roku LOT ogłosił już siedem połączeń: z Warszawy do Billund, Moskwy-Domodiedowa, Hanoweru, Skopje, Podgoricy i Zaporoża oraz z Krakowa do Budapesztu.

PAP, MS