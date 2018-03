PZU z najlepszą obsługą

PZU zwycięzcą rankingu Instytucja Roku przeprowadzonego przez portal mojebankowanie.pl za najlepszą jakość obsługi w placówce oraz najlepszą jakość obsługi w zdalnych kanałach kontaktu w kategorii „ubezpieczenia”

Instytucja Roku to pierwszy niezależny ranking instytucji z trzech głównych obsługowych branż w Polsce – bankowości, ubezpieczeń i telefonii komórkowej.

Celem rankingu jest promowanie i wyróżnianie firm, które są proklienckie i zapewniają przyjazne z punktu widzenia klientów rozwiązania zgodnie z maksymą, że jakość pamięta się dłużej niż cenę. Twórcy rankingu stawiają na poprawę jakości obsługi klienta oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk. Po rocznych cyklicznych audytach zostali wyłonieni zwycięzcy w dwóch kategoriach: Najlepsza jakość obsługi w placówce oraz Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych. W kategorii ubezpieczenia zwyciężyło PZU.

Aby zbadać „Najlepszą jakość obsługi w placówce” eksperci odwiedzili w 2017 roku łącznie prawie 1000 placówek bankowych, ubezpieczeniowych oraz telefonii komórkowej.

Badanie składało się z 6 głównych bloków odzwierciedlających proces sprzedaży produktów w placówce:

Jesteśmy niezmiernie dumni, że kolejny raz zostaliśmy docenieni otrzymując wyróżnienie Instytucja Roku w zakresie jakości obsługi klienta. Klient jest najważniejszy w strategii PZU. Jest to widoczne wszędzie – w naszych placówkach i w kanałach zdalnych. W ciągu tego roku nastąpiło wiele zdarzeń, które pozwoliły nam przetestować jakość naszej obsługi np. podczas tegorocznych nawałnic. W 2017 roku podwoiliśmy liczbę szkód, które obsługujemy przy pierwszym kontakcie z klientem, a blisko 30 proc. kierowców po stłuczkach jest w stanie otrzymać odszkodowanie w ciągu jednego dnia. Jakość naszej obsługi polega na prostocie kontaktu, szybkości reakcji i tego że klienci dokładnie rozumieją to, co chcemy im przekazać – powiedział Roman Pałac, prezes zarządu PZU Życie.