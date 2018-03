Warszawa stawia na prywatne żłobki

1 zł zamiast 1 tys. zł zapłacą właściciele niepublicznych żłobków za wpis do rejestru - zdecydowali warszawscy radni. Ma to być zachęta do zakładania placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. O decyzji radnych poinformował stołeczny urząd miasta.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest obowiązkowy w całej Polsce. Jest to poświadczenie, że prywatny żłobek, klub dziecięcy lub dzienny opiekun działają zgodnie z prawem i spełniają wszystkie ustawowe warunki opieki nad dziećmi. Do rejestrów, które prowadzą samorządy, jest wpisanych 515 placówek niepublicznych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o opiece nad dziećmi do 3 lat, opłata za wpis do rejestru żłobków może wynosić maksymalnie 1 tys. zł.

Staramy się, żeby w Warszawie było jak najwięcej miejsc w żłobkach. W ciągu 11 lat wybudowaliśmy 37 żłobków, zatrudniliśmy dziennych opiekunów i wykupujemy miejsca w żłobkach niepublicznych. Łącznie zapewniamy blisko 7400 miejsc. Chcielibyśmy, aby także w prywatnych placówkach tych miejsc było więcej. Dlatego wprowadzamy kolejną zachętę, która pomoże w założeniu żłobka. To obniżenie opłaty za obligatoryjny wpis do rejestru żłobków z 1000 zł do 1 zł - powiedziała cytowana w komunikacie prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W komunikacie przypomniano o jeszcze jednym ułatwieniu dla założycieli niepublicznych żłobków: od sierpnia mają oni pierwszeństwo i preferencyjne ceny w wynajmowaniu lokalów użytkowych, spełniających odpowiednie wymagania. Burmistrzowie dzielnic mają obowiązek organizowania konkursów na prowadzenie żłobków. Maksymalne stawki wywoławcze w konkursach nie mogą przekroczyć trzykrotności kosztów utrzymania lokalu w nieruchomości.

Oprócz tego - przypomniano w komunikacie - podmioty prowadzące żłobki płaca mniejszą kaucję za lokal (maksymalnie równowartość dwumiesięcznego czynszu, a nie - jak w pozostałych wypadkach - trzymiesięcznego) oraz mniej za dostawę mediów.

Obecnie w 61 żłobkach i 11 miniżłobkach w Warszawie jest 6931 miejsc. Do tego dochodzą miejsca wykupione w 13 żłobkach niepublicznych (316 miejsc) i u opiekuna dziennego (135 miejsc). Na wykup 316 miejsc w 13 żłobkach w latach 2016-2018 miasto przeznaczyło 9,5 mln zł. Jak podał w komunikacie urząd miasta, wiosną br. zostaną ogłoszone kolejne konkursy ofert dla żłobków niepublicznych na wykup miejsc.

Obecnie trwają budowy żłobków w innych dzielnicach Warszawy - na Bemowie, Bielanach, Mokotowie, w Wilanowie, na Ursynowie, Woli, w Ursusie, Wawrze i Wesołej. Jak podano w komunikacie, w wyniku tych inwestycji przybędzie około 1,3 tys. miejsc.

PAP, MS