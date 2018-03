Aplikacja PKO BP najpopularniejsza

Według raportów PRNews, IKO - aplikacja PKO Banku Polskiego wygrywa z konkurencją pod względem liczby użytkowników bankowości mobilnej, aktywnych użytkowników, klientów mobile only i liczby transakcji mobilnych. Od startu IKO w 2013 roku klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo dokonali już łącznie 68 milionów transakcji swoimi telefonami, w tym 16 milionów w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Dzięki bardzo pozytywnym ocenom użytkowników zwyciężyło w prestiżowym rankingu aplikacji bankowych brytyjskiego Retail Banker International 100 największych banków świata

Najnowsze raporty PRNews umocniły PKO Bank Polski na pozycji lidera bankowości mobilnej w Polsce. Bank może pochwalić się liczbą prawie 2,3 miliona klientów korzystających z banku za pośrednictwem urządzenia mobilnego (dla aplikacji w wersji lajt i pełnej wersji serwisu iPKO). Prawie 1,3 miliona klientów przynajmniej raz w miesiącu loguje się do aplikacji IKO. Wysokie jest również zaangażowanie użytkowników - 14 milionów transakcji mobilnych w czwartym kwartale. Ponad 685 tysięcy klientów loguje się tylko z komórki.

Nasza aplikacja mobilna jest liderem na rynku nie tylko pod względem skali, ale także jakości. Od początku funkcjonowania na rynku klienci korzystający z IKO wykonali już 68 milionów transakcji, z czego 16 milionów tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Od grudnia, kiedy ogłaszaliśmy przekroczenie 2 milionów aktywnych aplikacji, przybyło nam kolejnych 300 tysięcy - ocenia Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim. - To ogromne zainteresowanie klientów aplikacją PKO Banku Polskiego jest najlepszym dowodem na to, że oddaliśmy im do dyspozycji najwyższej klasy narzędzie, które stało się nieodzownym elementem codziennego bankowania – podkreśla.