CD Projekt trafi do głównego indeksu GPW

Przez osiem lat obecności CD Projektu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych kapitalizacja spółki wzrosła 100-krotnie - poinformował wiceprezes zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz. CD Projekt jest pierwszym reprezentantem sektora gier wideo, który wejdzie do indeksu WIG20.

Giełda poinformowała, że w związku z rewizją roczną portfeli indeksów GPW w Warszawie, po sesji 16 marca 2018 r. w portfelach indeksów WIG20 oraz WIG20TR pojawi się CD Projekt, zaś opuści je Asseco Poland.

Awans do WIG20 to ważny moment w giełdowej historii CD Projektu. To symboliczne potwierdzenie słuszności naszej filozofii biznesowej, która zakłada koncentrację na jakości, niechodzenie na kompromisy i stałe podnoszenie sobie poprzeczki. W rezultacie przez osiem lat naszej obecności na GPW, od maja 2010 r., kapitalizacja spółki wzrosła 100-krotnie – powiedział, cytowany w komunikacie, Piotr Nielubowicz.

Dołączenie do indeksu blue-chipów niesie ze sobą duży prestiż, rozpoznawalność i z pewnością przełoży się na jeszcze większe zainteresowanie spółką ze strony inwestorów i analityków. To znak zaufania ze strony rynku. Z drugiej strony to odpowiedzialność i wyzwanie, szczególnie w kontekście komunikacji z przedstawicielami rynku kapitałowego – dodała Karolina Gnaś, dyrektor ds. relacji inwestorskich.