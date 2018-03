Przesył gazu wzrósł do rekordowych poziomów

Przesył gazu zrealizowany przez Gaz-System wzrósł o prawie 9% r/r do rekordowego poziomu 19,7 mld m3 (221,9 TWh) w 2017 r. z uwzględnieniem podziemnych magazynów gazu (PMG), podała spółka

Bez uwzględnienia PMG przesył gazu wyniósł 17,6 mld m3 (198 TWh) w 2017r.

Te informacje potwierdzają wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce. Sądzimy, że wybudowanie gazociągu Baltic Pipe wzmocni jeszcze bardziej ten trend - dzięki zwiększeniu stabilności i bezpieczeństwa dostaw. Potencjał rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce jest bardzo duży. Nowe przyłączenia do naszej sieci przesyłowej odbiorców przemysłowych wytwarzających np. ciepło systemowe mogą odegrać ważną rolę w walce z tym istotnym - z punktu widzenia dużych aglomeracji - zjawiskiem” - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Według stanu na koniec grudnia 2017 r., Gaz-System dysponował siecią przesyłową o długości 11 059 km. Spółka miała 903 stacje gazowe, 14 tłoczni i 37 węzłów. Pojemność czynna podziemnych magazynów gazu wynosiła 3 mld m3.

W Krajowym Dziesięcioletnim Planie Rozwoju (KDPR) na lata 2018-2027 Gaz-System szacuje, że popyt na gaz będzie rósł. Największy wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na gaz i zmiany w ilości przesyłu będą podyktowane zmianami w sektorze energetyki.

Minimalny wzrost popytu na gaz ze strony sektora elektroenergetycznego w 2027 r. wyniesie 1,3 mld m3 rocznie, natomiast maksymalnie będzie to 2,7 mld m3. Wynik zależy od tego, jakie elektrownie i elektrociepłownie gazowe powstaną w tej perspektywie. Oznacza to prognozowany wzrost krajowego popytu na gaz od 8% do ponad 17% w skali dziesięcioletniej - przypomniano w komunikacie.