Innowacje w obronności to kierunki dla Polski

Start-upy, technologia 5G, korzystanie z potencjału innowacyjności sektora obronnego - takie kierunki rozwoju dla Polski wskazał w piątek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński

Stawiamy na młodych, stawiamy na start-upy, mówimy, że chcielibyśmy, żeby Polska za 10 lat na świecie była postrzegana jako kraj start-upów - mówił Kwieciński podczas sympozjum „Niepodległość cyfrowa. Polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu” w Toruniu.

Zwrócił m.in. uwagę na to, że połowa start-upów „ucieka z Europy” i jest kupowana przez inne kraje, m.in. Stany Zjednoczone czy Izrael.

Izrael wyłapuje więcej start-upów z europejskiego rynku niż kilkukrotnie większa Francja. To pokazuje, że mały kraj - w oparciu o bardzo silną ingerencję, o silne wsparcie ze strony państwa - jest w stanie zbudować silną politykę innowacyjną. My chcemy taką politykę zbudować - podkreślał minister.

Szef MIiR oceniał też, że zadaniem Polski „jest ukierunkowanie inwestycji, żeby one były najlepiej wykorzystane dla polskiej gospodarki”.

Widzimy tylu młodych ludzi, tyle firm. To właśnie dzięki tym firmom, będziemy budowali Polską gospodarkę, będziemy budowali dobrobyt, a dzięki temu będziemy mogli sfinansować wielkie programy społeczne. Te korzyści, które płyną z rozwoju, mają trafiać do całego naszego kraju - stwierdził.

Jak dodał, celem rządu jest też ściąganie do kraju Polaków, którzy osiągają sukces za granicą.

Kwieciński wskazywał również na przemysł obronny. Jak mówił, największe ośrodki innowacyjne rozwijały się w branży obronnej. Technologie takie jak internet czy telefonia komórkowa przygotowywane były pod kątem obronności.

Zapomnieliśmy o naszym przemyśle obronnym w ostatnich latach. Zamiast wykorzystywać i rozbudowywać jego potencjał, korzystaliśmy głównie z technologii zagranicznych. Trzeba szczerze powiedzieć: pozycja polskiego przemysłu obronnego przed transformacją była silniejsza niż w tej chwili. I to musimy odbudować - oświadczył.

Zdaniem Kwiecińskiego olbrzymie znaczenie dla przemysłu będzie też miała technologia 5G - następna generacja mobilnych technologii telekomunikacyjnych, która umożliwi znaczne przyspieszenie transferu danych i skróci opóźnienia w ich przekazywaniu.

Technologia 5G staje się w tej chwili tą technologią, na którą stawiają największe potęgi. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że Europa tutaj odstaje - oceniał Kwieciński.

Jego zdaniem największym odbiorcą technologii 5G będzie przemysł.

Jeżeli mówimy o automatyzacji, o robotyzacji, również o ich wykorzystaniu w obronności, to właśnie dzięki tej technologii - podkreślił.

Zaznaczył jednocześnie, że w pracach nad 5G przodują firmy Huawei oraz europejski Ericsson, obecny również w Polsce.

Dowiedziałem się od prezesów Ericssona, że najważniejsi informatycy, którzy dla nich przygotowują właśnie taką technologię, to są Polacy. Mają tutaj 3 tys. informatyków w dwóch centrach w Krakowie i w Łodzi, czyli to Polacy wypracowują technologię. To pokazuje, jak niesamowity potencjał drzemie u nas w kraju - przekonywał Kwieciński.

5G to następna generacja mobilnych technologii telekomunikacyjnych, która umożliwi znaczne przyspieszenie transferu danych, co najmniej do 10 Gb/s i więcej, a także skróci opóźnienia w ich przekazywaniu.

