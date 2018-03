Są środki na dokończenie południowej obwodnicy Warszawy

4,6 mld zł przeznaczy rząd na budowę, przebiegającego przez Warszawę, odcinka drogi ekspresowej S2. Resort inwestycji i rozwoju uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na dofinansowanie z funduszy UE tej budowy – poinformował resort w komunikacie.

Jak informuje resort, warszawski odcinek drogi S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska (bez węzła) powstanie do 2020 roku. Unijny wkład w jego sfinansowanie wyniesie 1,7 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu powstanie m.in. kolejna przeprawa przez Wisłę, na południe od Mostu Siekierkowskiego.

Budowa tego fragmentu S2 to największa inwestycja drogowa w stolicy realizowana z rządowym wsparciem. Pozwoli dokończyć południową część obwodnicy Warszawy. To wielkie usprawnienie przede wszystkim dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, ale także dla ruchu tranzytowego, który zostanie wyprowadzony poza arterie przebiegające przez centrum – mówi, cytowany w komunikacie Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Południowa Obwodnica Warszawy (POW) to droga ekspresowa realizowana w województwie mazowieckim, na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach Ursynów, Wilanów i Wawer. POW umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. Umożliwi także połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska czy Białegostoku.

Jednocześnie KE potwierdziła unijne dofinansowanie budowy kolejnych części dróg ekspresowych S6 i S17. Pierwsza z nich to odcinek Goleniów – Kiełpino na trasie ze Szczecina do Koszalina. Wartość tej inwestycji to 1,18 mld zł, a wkład UE 537,73 mln zł. Druga – to fragment połączenia Warszawa-Lublin, pomiędzy Garwolinem a Kurowem. Kwota przeznaczona na tę budowę opiewa na 2,28 mld zł, w tym dotacja z UE wyniesie 1,2 mld zł.

Kwieciński dodał, że do końca obecnej perspektywy finansowej droga nr 17 uzyska parametry drogi ekspresowej na całym odcinku pomiędzy Warszawą a Lublinem.

Dotychczas Komisja Europejska wydała już 61 decyzji zatwierdzających unijne współfinansowanie dużych projektów realizowanych w krajowym programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. ~