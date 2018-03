Elektrownia w Ostrołęce zabezpieczy Polskę wschodnią

Elektrownia w Ostrołęce, której budowa rozpocznie się w tym roku będzie najprawdopodobniej ostatnią nowopowstającą elektrownią węglową w Polsce. Zapewni bezpieczeństwo energetyczne na wschodzie kraju - powiedział w piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Budowa elektrowni w Ostrołęce będzie największą inwestycją we wschodniej Polsce od 30 lat - powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Ostrołęki minister Tchórzewski. Przypomniał, że nowa elektrownia będzie 1000MW blokiem na węgiel kamienny.

Aby elektrownia mogła dostarczać prąd, to każdego dnia do elektrowni muszą wjeżdżać 4 składy 70 wagonowe z węglem. Elektrownia będzie spalała na dobę od 9 do 11 tys. ton węgla. Te składy trzeba będzie codziennie rozładować, oprócz tego elektrownia będzie musiała mieć 30 dniowy zapas węgla - wyjaśnił szef resortu energii.